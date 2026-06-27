Xbox Play Anywhere ha superato i 2000 giochi in catalogo e continua ad espandersi

Microsoft continua a puntare molto sul programma Xbox Play Anywhere, che consente di acquistare un gioco una volta e possederne sia la versione Xbox che PC, con possibilità anche di condividere i progressi da una versione all'altra, e il catalogo ha recentemente superato i 2000 giochi presenti, con un tasso di crescita notevolmente aumentato di recente.

Il catalogo ha sempre continuato ad espandersi, ma negli ultimi anni ha subito una notevole accelerazione, con il processo di avvicinamento tra PC e console che ha caratterizzato quest'ultimo periodo di Xbox, almeno fino all'arrivo della nuova CEO Asha Sharma, che sta professando un ritorno a un concetto più classico di console.

Tutto questo, tuttavia, non dovrebbe intaccare più di tanto il programma Play Anywhere, che ormai rappresenta in effetti un punto di forza importante fra le caratteristiche di Microsoft Store.