Xbox Play Anywhere ha superato i 2000 giochi in catalogo e continua ad espandersi

Microsoft continua a puntare molto sul programma Xbox Play Anywhere, che consente di acquistare un gioco una volta e possederne sia la versione Xbox che PC, con possibilità anche di condividere i progressi da una versione all'altra, e il catalogo ha recentemente superato i 2000 giochi presenti, con un tasso di crescita notevolmente aumentato di recente.
Il catalogo ha sempre continuato ad espandersi, ma negli ultimi anni ha subito una notevole accelerazione, con il processo di avvicinamento tra PC e console che ha caratterizzato quest'ultimo periodo di Xbox, almeno fino all'arrivo della nuova CEO Asha Sharma, che sta professando un ritorno a un concetto più classico di console.
Tutto questo, tuttavia, non dovrebbe intaccare più di tanto il programma Play Anywhere, che ormai rappresenta in effetti un punto di forza importante fra le caratteristiche di Microsoft Store.
Un catalogo raddoppiato negli ultimi due anni
I giochi presenti nel catalogo Xbox Play Anywhere sono ora oltre 2.350, in base a quanto è possibile ricavare attraverso gli store, come riportato nel documento non ufficiale che tiene traccia di tutte le nuove aggiunte, ma sul Microsoft Store sembrano esserci oltre 2.500 giochi compatibili.
Nel 2024, la raccolta totale dei giochi presenti superava i 1.100 titoli, dunque c'è stata una notevole accelerazione tra il 2025 e il 2026, che ha portato a un'espansione esplosiva del catalogo.
Tra le più recenti aggiunte al programma ci sono 007 First Light, Final Fantasy 7 Rebirth, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales e altri in arrivo come Control Resonant, Stranger Than Heaven, Onimusha: Way of the Sword e Clutch.
A questi vanno poi aggiunti chiaramente tutti i giochi first party di Xbox Game Studios, che da anni a questa parte si presentano come Play Anywhere in maniera regolare.
Il programma consente, in sostanza, di ottenere sia la versione Xbox che quella PC di qualsiasi titoli rientri nella certificazione Play Anywhere, con ulteriori funzionalità facoltative ma solitamente presenti come condivisione dei salvataggi e degli obiettivi sbloccabili.
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