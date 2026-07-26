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Mafia: Terra Madre per PC è in sconto su Instant Gaming per le offerte estive

Tra le offerte estive di Instant Gaming, valide fino al 27 luglio, troviamo Mafia: Terra Madre per PC a prezzo scontato. Si tratta della nuova avventura action ambientata in Sicilia.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   26/07/2026
Mafia: Terra Madre
Mafia: Terra Madre
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Se cerchi una nuova avventura single-player che sappia intrattenerti, Mafia: Terra Madre per PC è attualmente su Instant Gaming a 34,15 € invece di 50 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Le offerte El Dorado Summer Sales termineranno il 27 luglio, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice Steam. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e il gioco potrebbe non essere più disponibile. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una storia siciliana

Si tratta del quarto capitolo della serie Mafia, sviluppato da Hangar 13 e pubblicato da 2K Games e funge da prequel della trilogia originale. Si svolge precisamente nella Sicilia dei primi anni del Novecento, nella città fittizia di San Celeste (già apparsa in Mafia II). In questo caso vestirai i panni di Enzo Favara, il cui destino si intreccia con le dinamiche criminali locali. Si tratta di un'avventura lineare, con una storia ben narrata e con tutti gli elementi che ci si aspetta da un action.

Mafia: Terra Madre
Mafia: Terra Madre

Ottima anche la colonna sonora e il doppiaggio in siciliano. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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