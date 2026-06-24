L'Ultimate Edition di GTA 6 includerebbe un grosso errore di lore

Più precisamente, le due bocche da fuoco - secondo la descrizione del sito ufficiale - sono state "prese" dalla villa di Vercetti , il protagonista di GTA Vice City per PS2. Secondo quanto segnalato da Kotaku, però, c'è un problema: questo è un grosso errore di lore.

Il problema di lore della Ultimate Edition di GTA 6

Il revolver con il mirino che potete vedere nell'immagine qui sotto verrebbe in realtà da Grand Theft Auto: Vice City Stories per PSP, dove ha sostituito il .357 e ha ottenuto il nome di Equalizer. Il punto è che il gioco per la console portatile di Sony è ambientato prima di Vice City.

I revolver al centro dell'analisi di Kotaku

Inoltre, spiega Kotaku, in Vice City non c'è un revolver con mirino. La conseguenza logica è che tale arma non può provenire dalla villa di Vercetti, a meno che non abbia comprato un .357 e abbia aggiunto un mirino.

Ci sarebbe inoltre un altro dettaglio: i giochi più recenti di GTA - secondo le regole di Rockstar Games - non sono ambientati nella linea temporale dei vecchi titoli, ma poiché Rockstar Games sta spingendo così tanto sui riferimenti a Vice City e Tommy Vercetti (c'è persino una lucertola a lui dedicata in GTA 6!) Kotaku ha deciso di ignorare questo ulteriore problema.

Tornando al revolver, persino Rockstar Games ammette indirettamente che proviene da Vice City Stories, visto che il numero seriale è 311006, ovvero il 31 ottobre 2006, data di uscita di Vice City Stories su PSP. Anche il numero sull'altro revolver è un riferimento alla data di uscita di Vice City su PS2.

In breve, secondo Kotaku, Rockstar Games ha fatto un po' di confusione in questo caso ma ovviamente è anche possibile che semplicemente la compagnia abbia deciso che non c'è bisogno di essere così pignoli. Questo però è l'internet e qualcuno (Kotaku) apprezza sempre la pignoleria.