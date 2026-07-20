iPhone 17 da 256 GB è in sconto su Amazon al minimo storico in diverse colorazioni

Su Amazon è attualmente disponibile lo smartphone iPhone 17 da 256 GB a 839 € rispetto al prezzo consigliato di 979 €, permettendoti di risparmiare fino al 14%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo cliccando sui box sottostanti e scegliendo manualmente la tua colorazione preferita. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Caratteristiche dello smartphone
Questo smartphone ha un display da 6,3" con tecnologia ProMotion: è ancora più luminoso con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz e una luminosità di picco di 3.000 nit. Inoltre, utilizza il chip A19 con GPU 5-core e Neural Engine, che migliora la godibilità di giochi e multitasking. Il comparto fotografico si basa sulla fotocamera frontale Center Stage, che permette selfie di gruppo facili, mentre la batteria offre un giorno intero di autonomia.
Nel complesso, è un prodotto molto apprezzato che ti permetterà di svolgere qualsiasi attività senza alcun problema. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.