0

iPhone 17 da 256 GB è in sconto su Amazon al minimo storico in diverse colorazioni

Tra le offerte di Amazon troviamo l'iPhone 17 da 256 GB con uno sconto del 14% rispetto al prezzo consigliato.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   20/07/2026
iPhone 17

Su Amazon è attualmente disponibile lo smartphone iPhone 17 da 256 GB a 839 € rispetto al prezzo consigliato di 979 €, permettendoti di risparmiare fino al 14%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo cliccando sui box sottostanti e scegliendo manualmente la tua colorazione preferita. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Caratteristiche dello smartphone

Questo smartphone ha un display da 6,3" con tecnologia ProMotion: è ancora più luminoso con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz e una luminosità di picco di 3.000 nit. Inoltre, utilizza il chip A19 con GPU 5-core e Neural Engine, che migliora la godibilità di giochi e multitasking. Il comparto fotografico si basa sulla fotocamera frontale Center Stage, che permette selfie di gruppo facili, mentre la batteria offre un giorno intero di autonomia.

Caratteristiche dell'iPhone 17
Caratteristiche dell'iPhone 17

Nel complesso, è un prodotto molto apprezzato che ti permetterà di svolgere qualsiasi attività senza alcun problema. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
iPhone 17 da 256 GB è in sconto su Amazon al minimo storico in diverse colorazioni