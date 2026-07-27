Mortal Kombat: Legacy Kollection per PS5 è in offerta su Amazon, è (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo di Mortal Kombat: Legacy Kollection; l'offerta prevede uno sconto attivo del 29% per un costo totale e finale di 49,87€ (circa 4€ in più rispetto al minimo storico) . Puoi acquistare la collezione direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: La Deluxe Edition di Mortal Kombat: Legacy Kollection offrirà ai fan della storica serie di combattimento un'edizione speciale ricca di contenuti esclusivi, tra cui una Steelbook da collezione e ulteriori sorprese che verranno annunciate prossimamente. La raccolta permetterà di ripercorrere le origini del franchise attraverso una selezione di capitoli iconici provenienti da diverse piattaforme.

Ulteriori dettagli sulla raccolta dei giochi

La collezione includerà infatti le celebri versioni arcade originali di Mortal Kombat, insieme alle amate edizioni domestiche per Super Nintendo e Sega Genesis. Saranno presenti anche alcune versioni più rare e apprezzate dai fan, con titoli sviluppati per sistemi come Game Boy, Game Gear, Sega 32X, Game Boy Advance e altre piattaforme storiche. Uno degli elementi più interessanti sarà il documentario interattivo, un contenuto speciale dedicato alla nascita e all'evoluzione della saga.

Attraverso materiale dietro le quinte e interviste esclusive agli sviluppatori originali, tra cui Ed Boon, John Tobias, Dan Forden e John Vogel, i giocatori potranno scoprire curiosità e dettagli sulla creazione di Mortal Kombat. La raccolta introdurrà inoltre un comparto online migliorato grazie al rollback netcode, una tecnologia progettata per garantire combattimenti più fluidi e precisi.