Xbox Series X|S stanno per ricevere un update con un'informazione molto utile

Convergenza tra piattaforme

La segnalazione della sincronizzazione o meno dei salvataggi è già visibile sull'app Xbox su PC, ma ora è in arrivo anche su console, portando a una visualizzazione più uniforme tra una piattaforma e l'altra, in vista dell'annunciata convergenza tra console, PC e altri dispositivi a cui Microsoft punta da tempo.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

In sostanza, dall'hub del gioco risulta chiaramente visibile se il gioco è sincronizzato o meno, con una spunta che viene mostrata nella prima tile in evidenza sul titolo in questione, quando si seleziona dalla libreria.

In questo modo abbiamo la certezza che, avviando il gioco, la partita dovrebbe riprendere da dove è stata salvata l'ultima volta attraverso la sincronizzazione via cloud, anche se il salvataggio è avvenuto su un altro dispositivo.

La cosa risulta particolarmente utile perché mostra anche quando la sincronizzazione è in atto, indicando quindi di aspettare qualche secondo prima di avviare il gioco fino alla scritta "sincronizzato", in modo da essere sicuri di poter recuperare il salvataggio.

La funzione è già presente da tempo su PC e Xbox ROG Ally, ma è in arrivo anche su console. Anche questa rientra nelle modifiche attese all'interfaccia Xbox anche in vista di Project Helix, la console di prossima generazione che dovrebbe portare alla convergenza tra Xbox e PC.

Di recente, agli insider è stato distribuito anche un aggiornamento che consente di selezionare l'uso o meno di Quick Resume per ogni singolo gioco.