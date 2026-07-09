Il dissipatore ASUS TUF LC III è in offerta su Amazon: puoi acquistarlo al minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo del dissipatore ASUS: l'offerta prevede uno sconto attivo del 29% per un costo totale e finale d'acquisto di 123,95€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Il dissipatore ASUS TUF Gaming è progettato per offrire elevate prestazioni di raffreddamento, affidabilità e personalizzazione, integrandosi perfettamente con le schede madri della serie TUF Gaming. Una delle caratteristiche principali è lo schermo LCD IPS da 2,8 pollici, che permette di visualizzare informazioni hardware in tempo reale oppure creare GIF animate personalizzate.
Ulteriori dettagli sul dissipatore
Il sistema utilizza le nuove ventole TUF Gaming MF-12, sviluppate per garantire un flusso d'aria e una pressione statica superiori rispetto alle precedenti ventole TUF Gaming LC II. Le ventole ARGB già installate semplificano il montaggio grazie a un unico cavo dedicato alla gestione dell'alimentazione e dell'illuminazione.
I tubi rinforzati e rivestiti con una lunghezza di 400 mm assicurano maggiore resistenza nel tempo e un'ampia compatibilità con diversi chassis. La pompa aggiornata adotta un design trifase a sei slot e quattro poli con asse in ceramica, aumentando la durata operativa e migliorando l'efficienza fino al 30%, con una contemporanea riduzione della rumorosità.