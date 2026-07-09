L'SSD interno Lexar Ares da 1TB è in offerta su Amazon: puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il costo dell'SSD interno Lexar Ares da 1TB: l'offerta prevede uno sconto attivo del 30% per un prezzo totale e finale di 139,99€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: L'SSD interno Lexar Ares da 1TB è una soluzione pensata per chi cerca elevate prestazioni in ambito gaming, sviluppo e attività professionali che richiedono trasferimenti rapidi dei dati. Grazie alla tecnologia avanzata, il dispositivo raggiunge velocità fino a 7.400 MB/s in lettura e 6.500 MB/s in scrittura.
Ulteriori dettagli sull'SSD
Progettato per giocatori esigenti, professionisti e sviluppatori, questo SSD combina alte prestazioni con un consumo energetico ottimizzato. Rispetto agli SSD PCIe Gen 4 dotati di cache DRAM, il Lexar Ares può ridurre il consumo energetico fino al 40%, contribuendo a un funzionamento più efficiente.
Il supporto alla tecnologia Host Memory Buffer (HMB) 3.0 permette di sfruttare una cache DRAM virtualizzata, migliorando la fluidità delle operazioni e mantenendo prestazioni costanti anche durante attività intensive. Questa soluzione consente trasferimenti più uniformi e una maggiore stabilità nell'utilizzo quotidiano. L'SSD Lexar Ares da 1TB è inoltre compatibile con PlayStation 5.