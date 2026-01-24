Disponibile il preordine di Life is Strange: Reunion per PS5 su Amazon

Su Amazon è possibile preordinare Life is Strange: Reunion per PS5 a 49,99 €. Il nuovo capitolo della serie uscirà ufficialmente il 26 marzo 2026. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni dall'uscita, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Cos'è Life is Strange: Reunion
Si tratta del nuovo capitolo della serie che segue gli eventi di Double Exposure ma con una novità assoluta: il ritorno di Chloe Price, personaggio particolarmente amato. In questa nuova avventura dovrai salvare i tuoi amici e l'università da un incendio devastante. Il gioco è sviluppato da Deck Nine Games e, anche in questo caso, dovrai usare il tuo potere per riavvolgere il tempo ed evitare la catastrofe.
A Caledon arriverà anche Chloe con la sua inconfondibile parlantina, ma con diversi traumi da affrontare (ovviamente evitiamo qualsiasi tipo di spoiler). Nel frattempo, se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere il nostro articolo con tutti i dettagli al riguardo.