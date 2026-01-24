0

Anbernic presenta RG G01: il controller wireless premium con display e monitoraggio del battito cardiaco

Il nuovo controller wireless Anbernic RG G01 punta ai giocatori esigenti con display integrato, sensore cardiaco, pulsanti programmabili, grilletti a doppia modalità e funzioni avanzate.

24/01/2026
Anbernic ha annunciato un nuovo controller premium, l'RG G01, dotato di schermo, sensori di frequenza cardiaca e altre caratteristiche specifiche. Si tratta di un prodotto sicuramente diverso nel suo genere, ma che vanta anche funzioni avanzate per i giocatori più esigenti. Scopriamo tutte le caratteristiche nel dettaglio.

Le caratteristiche del controller

Il layout del controller è piuttosto classico, ma troviamo anche grilletti a doppia modalità, pulsanti posteriori programmabili e giroscopio a 6 assi. In questo modo i giocatori potranno personalizzare i comandi e godere di un'esperienza ancora più convincente in base alle proprie preferenze. Troviamo inoltre un polling rate da 1.000 Hz via cavo ma anche tramite connessione wireless a 2,4 GHz: ciò si traduce in grande reattività. Lato connettività sono presenti anche Bluetooth 5.0 e compatibilità con Android, iOS, Switch, Steam, Linux, Windows e altri dispositivi.

Tuttavia, l'elemento più interessante e particolare è un piccolo schermo IPS che mostra diverse informazioni durante l'uso. Non è una vera e propria novità, ma ad incuriosire è la presenza di sensori di frequenza cardiaca, posizionati su entrambi i lati. Lo schermo mostrerà quindi in tempo reale il vostro battito cardiaco, ma starà a voi decidere come usarlo e a cosa potrà servirvi.

Prezzo e uscita

Per ora non sono stati svelati ulteriori dettagli, ma i colori disponibili dovrebbero essere tre: bianco, nero e giallo. In base al teaser condiviso, potremmo aspettarci un'uscita tra fine gennaio e metà febbraio, ma ovviamente vi aggiorneremo non appena avremo ulteriori novità. Anche il prezzo è ancora ignoto, quindi restiamo in attesa. Voi che ne pensate? Un prodotto simile potrebbe essere utile? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

Nel frattempo, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione del controller pro ASUS ROG Raikiri 2, un prodotto equipaggiato con stick analogici TMR, tripla connettività e un'eccellente autonomia.

