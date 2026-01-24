Anbernic presenta RG G01: il controller wireless premium con display e monitoraggio del battito cardiaco

Anbernic ha annunciato un nuovo controller premium, l' RG G01 , dotato di schermo, sensori di frequenza cardiaca e altre caratteristiche specifiche. Si tratta di un prodotto sicuramente diverso nel suo genere, ma che vanta anche funzioni avanzate per i giocatori più esigenti. Scopriamo tutte le caratteristiche nel dettaglio.

Le caratteristiche del controller

Il layout del controller è piuttosto classico, ma troviamo anche grilletti a doppia modalità, pulsanti posteriori programmabili e giroscopio a 6 assi. In questo modo i giocatori potranno personalizzare i comandi e godere di un'esperienza ancora più convincente in base alle proprie preferenze. Troviamo inoltre un polling rate da 1.000 Hz via cavo ma anche tramite connessione wireless a 2,4 GHz: ciò si traduce in grande reattività. Lato connettività sono presenti anche Bluetooth 5.0 e compatibilità con Android, iOS, Switch, Steam, Linux, Windows e altri dispositivi.

Tuttavia, l'elemento più interessante e particolare è un piccolo schermo IPS che mostra diverse informazioni durante l'uso. Non è una vera e propria novità, ma ad incuriosire è la presenza di sensori di frequenza cardiaca, posizionati su entrambi i lati. Lo schermo mostrerà quindi in tempo reale il vostro battito cardiaco, ma starà a voi decidere come usarlo e a cosa potrà servirvi.