ASUS ROG Raikiri 2, la recensione del pro controller wireless per PC e Xbox con stick TMR

ASUS ROG Raikiri 2 è il nuovo pro controller realizzato su licenza ufficiale Xbox , compatibile sia con le console Microsoft che con il PC, e caratterizzato da specifiche di alto livello: dagli stick analogici con tecnologia TMR ai pulsanti muniti di microswitch, dalla tripla connettività (2,4 Ghz, Bluetooth e cablata) ai quattro tasti posteriori programmabili. Inoltre il pad è disegnato anche per offrire una sorta di continuità estetica e di utilizzo con la nuova handheld nata dalla collaborazione tra Microsoft e ASUS, ROG Xbox Ally. Equipaggiato anche con una comoda custodia in nylon e una serie di interessanti accessori, fra cui una base di ricarica regolabile, Raikiri 2 ritrova la via della concretezza a due anni dalle tante perplessità suscitate dal modello Pro, pur a fronte di un prezzo ritoccato verso l'alto: il listino parla di 209,99€ , una somma adeguata alle qualità di questo prodotto? Continuate a leggere questa recensione per scoprirlo.

Caratteristiche tecniche dell'ASUS ROG Raikiri 2

Forte del bollino "designed for Xbox", ASUS ROG Raikiri 2 è un pro controller che può essere collegato a Xbox Series X|S sia in modalità cablata che senza fili, grazie al piccolo dongle nascosto in un pannello posteriore del controller. Su PC le possibilità si moltiplicano ulteriormente grazie alla presenza del Bluetooth, mentre la connessione via cavo o 2,4 Ghz può contare su di un polling rate da 1.000 Hz a bassa latenza.

Come detto, gli stick analogici del Raikiri 2 utilizzano la tecnologia TMR per offrire una maggiore precisione e, soprattutto, una durata virtualmente infinita, non essendo soggetti al fenomeno del drifting per via dei meccanismi magnetici che rilevano gli input minimizzando l'usura dei componenti. Nella custodia sono inoltre presenti due levette sostitutive più lunghe e ugualmente concave.

Ottimi anche i pulsanti principali, quelli posteriori e il d-pad, muniti di microswitch che rendono la pressione "cliccosa", piacevole e reattiva. Purtroppo i grilletti sono di tipo tradizionale, ma includono il force feedback tipico dei gamepad Xbox e possono diventare istantanei andando ad agire su due selettori a molla collocati sul retro del controller, facilmente azionabili in partenza ma non altrettanto quando bisogna tornare alla corsa standard.

Il retro del ROG Raikiri 2, con i tasti extra, i vari selettori e lo scompartimento con l'adattatore wireless

I quattro pulsanti posteriori sono integrati nelle impugnature e presentano uno spessore tale da renderli ben riconoscibili con le dita, sebbene l'azionamento richieda pochissima forza e ciò dia vita a pressioni involontarie, specie all'inizio. È possibile programmarli al volo: basta tenere premuti i due tasti funzione extra del controller (Command Center e Library) finché i LED non lampeggiano, quindi premere la paletta desiderata e il pulsante che vogliamo "clonare", azione che verrà confermata da tre segnali verdi.

I dettagli relativi a batteria, autonomia e ricarica sono molto interessanti. In primo luogo, il ROG Raikiri 2 può raggiungere le cinquanta ore di funzionamento (con luci spente e connettività Bluetooth), e nella custodia è presente una base di ricarica che può essere usata così com'è oppure con l'aggiunta dei due piedini triangolari che trovate nella confezione. Riponendo la base nella custodia, è possibile ricaricare il controller anche attraverso di essa grazie a uno sportellino.

Il ROG Raikiri 2 sulla sua base di ricarica

Collegando il dispositivo al PC (occhio a selezionare questa specifica modalità e a utilizzare una connessione 2,4 Ghz o cablata, quantomeno la prima volta), è possibile utilizzare l'interfaccia web Gear Link per regolare una quantità enorme di parametri: si va dalla zona morta degli stick alla sensibilità dei grilletti, dall'intensità della vibrazione alla gestione dell'illuminazione RGB, presente con due strisce laterali e il logo ROG centrale, memorizzando fino a cinque profili differenti.

Infine, da non trascurare, il posizionamento e il funzionamento dei tasti speciali al centro del pad, ricalcano quanto si può trovare sui due PC handheld ROG Xbox Ally X e liscia a sottolineare come questo pad sia perfettamente compatibile con la macchina nata dalla collaborazione tra Microsoft e ASUS. Richiamare l'Armoury Crate o interagire con l'esperienza Xbox a schermo intero è infatti immediato e non richiede configurazioni aggiuntive.

Scheda tecnica ASUS ROG Raikiri 2