0

Dispatch è primo nella classifica eShop dei giochi digitali per Nintendo Switch

Mentre Animal Crossing: New Horizons mantiene il comando della classifica generale, la top 10 dedicata ai titoli per Nintendo Switch disponibili solo in digitale vede il debutto di Dispatch in prima posizione.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   24/01/2026
Il protagonista di Dispatch

Dispatch è primo nella classifica eShop dedicata ai giochi per Nintendo Switch disponibili solo in formato digitale: la coinvolgente avventura sviluppata da AdHoc Studio ha esordito al comando della top 10.

  1. Dispatch
  2. Wizard101
  3. Stardew Valley
  4. Cozy Caravan
  5. Super Mario Galaxy 2
  6. Hades 2
  7. Disney Dreamlight Valley
  8. Hollow Knight: Silksong
  9. Super Mario Galaxy
  10. Hollow Knight

Al secondo e al terzo posto della top 10 troviamo Wizard101 e Stardew Valley, quest'ultimo sempre vendutissimo, seguiti da Cozy Caravan e Super Mario Galaxy 2, che perde due posizioni rispetto alla settimana precedente.

Dispatch, la recensione di un'avventura narrativa su supereroi e lavoro di ufficio Dispatch, la recensione di un'avventura narrativa su supereroi e lavoro di ufficio

Chiudono l'elenco lo spettacolare Hades 2 (che scende di un posto), Disney Dreamlight Valley e Hollow Knight: Silksong, seguiti infine da Super Mario Galaxy e l'originale Hollow Knight, che è tornato sotto i riflettori dopo l'uscita del sequel.

La classifica generale

Per quanto concerne la classifica generale, l'aggiornamento 3.0 di Animal Crossing: New Horizons ha rilanciato in maniera sostanziale il blockbuster Nintendo, che mantiene la prima posizione tenendo alle spalle Leggende Pokémon: Z-A e Super Smash Bros. Ultimate.

  1. Animal Crossing: New Horizons
  2. Leggende Pokémon: Z-A
  3. Super Smash Bros. Ultimate
  4. Super Mario Party Jamboree
  5. Minecraft
  6. Mario Kart 8 Deluxe
  7. Dispatch
  8. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  9. Nintendo Switch Sports
  10. Just Dance 2026 Edizione Deluxe

Rispetto alla settimana scorsa Wizard101 è uscito dalla top 10 precipitando al ventiseiesimo posto, mentre Dispatch ha conquistato la settima posizione: un risultato niente male, considerando le forze in campo.

#Classifica #Nintendo eShop
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Dispatch è primo nella classifica eShop dei giochi digitali per Nintendo Switch