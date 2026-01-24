Dispatch è primo nella classifica eShop dei giochi digitali per Nintendo Switch

Dispatch è primo nella classifica eShop dedicata ai giochi per Nintendo Switch disponibili solo in formato digitale: la coinvolgente avventura sviluppata da AdHoc Studio ha esordito al comando della top 10.

Dispatch Wizard101 Stardew Valley Cozy Caravan Super Mario Galaxy 2 Hades 2 Disney Dreamlight Valley Hollow Knight: Silksong Super Mario Galaxy Hollow Knight

Al secondo e al terzo posto della top 10 troviamo Wizard101 e Stardew Valley, quest'ultimo sempre vendutissimo, seguiti da Cozy Caravan e Super Mario Galaxy 2, che perde due posizioni rispetto alla settimana precedente.

Chiudono l'elenco lo spettacolare Hades 2 (che scende di un posto), Disney Dreamlight Valley e Hollow Knight: Silksong, seguiti infine da Super Mario Galaxy e l'originale Hollow Knight, che è tornato sotto i riflettori dopo l'uscita del sequel.