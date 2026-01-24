Dispatch è primo nella classifica eShop dei giochi digitali per Nintendo Switch

Dispatch è primo nella classifica eShop dedicata ai giochi per Nintendo Switch disponibili solo in formato digitale: la coinvolgente avventura sviluppata da AdHoc Studio ha esordito al comando della top 10.
- Dispatch
- Wizard101
- Stardew Valley
- Cozy Caravan
- Super Mario Galaxy 2
- Hades 2
- Disney Dreamlight Valley
- Hollow Knight: Silksong
- Super Mario Galaxy
- Hollow Knight
Al secondo e al terzo posto della top 10 troviamo Wizard101 e Stardew Valley, quest'ultimo sempre vendutissimo, seguiti da Cozy Caravan e Super Mario Galaxy 2, che perde due posizioni rispetto alla settimana precedente.
Chiudono l'elenco lo spettacolare Hades 2 (che scende di un posto), Disney Dreamlight Valley e Hollow Knight: Silksong, seguiti infine da Super Mario Galaxy e l'originale Hollow Knight, che è tornato sotto i riflettori dopo l'uscita del sequel.
La classifica generale
Per quanto concerne la classifica generale, l'aggiornamento 3.0 di Animal Crossing: New Horizons ha rilanciato in maniera sostanziale il blockbuster Nintendo, che mantiene la prima posizione tenendo alle spalle Leggende Pokémon: Z-A e Super Smash Bros. Ultimate.
- Animal Crossing: New Horizons
- Leggende Pokémon: Z-A
- Super Smash Bros. Ultimate
- Super Mario Party Jamboree
- Minecraft
- Mario Kart 8 Deluxe
- Dispatch
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Nintendo Switch Sports
- Just Dance 2026 Edizione Deluxe
Rispetto alla settimana scorsa Wizard101 è uscito dalla top 10 precipitando al ventiseiesimo posto, mentre Dispatch ha conquistato la settima posizione: un risultato niente male, considerando le forze in campo.