Offerte AMD Ryzen su AliExpress: nuovi sconti fino a 45€ sui processori AM5

Su AliExpress è attiva una nuova selezione di offerte dedicate ai processori AMD Ryzen , con sconti applicati direttamente tramite coupon che indicano l'importo esatto del ribasso rispetto al prezzo originale. I codici sconto permettono di avere un taglio sul prezzo, e validi fino a esaurimento del coupon. Le promozioni sono utilizzabili una sola volta per utente, non cumulabili con altre offerte e valide per ordini spediti in Italia. In più è attivo anche lo sconto PayPal : 9 € di riduzione su una spesa minima di 80 € oppure 18 € su una spesa minima di 150 € , da sommare al coupon quando il carrello rientra nelle soglie.

Le offerte AMD

Questa selezione copre bene tutte le fasce, e scende ulteriormente di prezzo con lo sconto PayPal. Il Ryzen 5 7500F è una base solidissima per build AM5 economiche ma moderne, il 9600X è l'upgrade perfetto se puntate a frame rate alti e tanta reattività, mentre i Ryzen 7 come 7700 e 9700X sono ottimi se fate anche streaming, editing o multitasking. Per chi vuole il massimo in gioco, i modelli con 3D V-Cache (soprattutto 7800X3D e 9800X3D) restano tra le scelte più forti in assoluto, mentre il Ryzen 9 9900X è pensato per chi cerca più potenza multi-core anche in produttività.