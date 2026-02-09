Offerte AMD Ryzen su AliExpress: nuovi sconti fino a 45€ sui processori AM5

Su AliExpress è attiva una nuova selezione di offerte dedicate ai processori AMD Ryzen, con sconti applicati direttamente tramite coupon che indicano l'importo esatto del ribasso rispetto al prezzo originale. I codici sconto permettono di avere un taglio sul prezzo, e validi fino a esaurimento del coupon. Le promozioni sono utilizzabili una sola volta per utente, non cumulabili con altre offerte e valide per ordini spediti in Italia. In più è attivo anche lo sconto PayPal: 9 € di riduzione su una spesa minima di 80 € oppure 18 € su una spesa minima di 150 €, da sommare al coupon quando il carrello rientra nelle soglie.
Le offerte AMD
- AMD Ryzen 5 7500F - 99,00 € (da 117,00 €) con coupon ITPP10 o MULTI10
- AMD Ryzen 5 9600X - 147,37 € (da 175,37 €) con coupon ITPP20 o MULTI20
- AMD Ryzen 7 7700 - 142,28 € (da 170,28 €) con coupon ITPP20 o MULTI20
- AMD Ryzen 7 9700X - 191,17 € (da 227,17 €) con coupon ITPP20 o MULTI20
- AMD Ryzen 7 7800X3D - 233,76 € (da 279,76 €) con coupon ITPP30 o MULTI30
- AMD Ryzen 9 9900X - 272,38 € (da 318,38 €) con coupon ITPP30 o MULTI30
- AMD Ryzen 7 9800X3D - 333,88 € (da 394,88 €) con coupon ITPP45 o MULTI45
Questa selezione copre bene tutte le fasce, e scende ulteriormente di prezzo con lo sconto PayPal. Il Ryzen 5 7500F è una base solidissima per build AM5 economiche ma moderne, il 9600X è l'upgrade perfetto se puntate a frame rate alti e tanta reattività, mentre i Ryzen 7 come 7700 e 9700X sono ottimi se fate anche streaming, editing o multitasking. Per chi vuole il massimo in gioco, i modelli con 3D V-Cache (soprattutto 7800X3D e 9800X3D) restano tra le scelte più forti in assoluto, mentre il Ryzen 9 9900X è pensato per chi cerca più potenza multi-core anche in produttività.