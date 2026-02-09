AYN Odin 2 Portal: la console portatile per il retrogaming è in offerta su AliExpress

La AYN Odin 2 Portal è disponibile su AliExpress a 339,75 €, con un prezzo di partenza di 400,75 € che scende grazie ai coupon attualmente attivi, MULTI45 e ITPP45, e allo sconto PayPal. L'offerta rientra nella finestra promozionale di novembre ed è valida per ordini spediti in Italia, fino a esaurimento scorte. Acquista qui AYN Odin 2 Portal in offerta.
La Odin 2 Portal è una console portatile pensata per chi ama il retrogaming e l'emulazione, ma vuole anche un dispositivo solido, moderno e versatile. Il display HD da 7 pollici offre una buona resa visiva sia nei giochi classici sia nei titoli più recenti supportati dal sistema operativo aperto.
Una console aperta per veri appassionati
La batteria da 8000 mAh garantisce sessioni di gioco prolungate, rendendola ideale sia per l'uso domestico sia in mobilità.
Nel periodo promozionale attuale, la console beneficia anche delle iniziative di pagamento attive su AliExpress, rendendo il prezzo finale ancora più interessante rispetto al listino: è attivo infatti anche lo sconto PayPal: 9 € di riduzione su una spesa minima di 80 € oppure 18 € su una spesa minima di 160 €, da sommare al coupon quando il carrello rientra nelle soglie. Per chi cerca una portatile potente, personalizzabile e orientata al retrogaming, questa offerta rappresenta una delle occasioni migliori del momento.