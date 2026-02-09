Apple AirPods in offerta su AliExpress: sconti attivi su AirPods 4 e AirPods Pro 3

Su AliExpress sono attive nuove offerte dedicate agli Apple AirPods, con sconti applicabili tramite coupon selezionati e valide nel periodo promozionale di novembre. Le promozioni sono disponibili per ordini spediti in Italia, utilizzabili una sola volta per utente e fino a esaurimento scorte. Da considerare anche lo sconto di PayPal, che permette di scalare 8€ su un acquisto da 80€ o 16€ su un acquisto da 160€

Apple AirPods 4 Gli Apple AirPods 4 sono disponibili su AliExpress a 139,00 €, con un prezzo di partenza di 157,00 € che scende utilizzando i codici ITPP10 oppure MULTI10. Acquista qui Apple AirPods 4 in offerta. AirPods 4 Questa nuova generazione introduce cancellazione attiva del rumore, audio adattivo e trasparenza intelligente, mantenendo il design compatto e leggero tipico della linea AirPods. La ricarica avviene tramite USB-C ed è supportata anche la ricarica wireless, rendendoli ideali per l'uso quotidiano su iPhone, iPad e Mac.

Apple AirPods Pro 3 I nuovi Apple AirPods Pro 3 sono disponibili a 188,02 €, con un prezzo di partenza di 224,02 € che scende grazie ai codici ITPP20 o MULTI20. Acquista qui Apple AirPods Pro 3 in offerta. AirPods Pro 3 Questa versione rappresenta il top di gamma Apple per l'audio wireless, con cancellazione attiva del rumore avanzata, audio spaziale personalizzato e una resa sonora ancora più precisa. La presenza di nuove funzioni legate al monitoraggio e l'elevata qualità costruttiva li rendono ideali sia per l'ascolto musicale sia per chiamate e utilizzo prolungato.