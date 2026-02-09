Honor Magic V2: lo smartphone pieghevole ultracompatto è in offerta su AliExpress

L'Honor Magic V2 in versione globale è disponibile su AliExpress a 672,13 €, con un prezzo di partenza di 732,13 € che scende utilizzando il codice MULTI60. L'offerta rientra nella finestra promozionale attiva ed è valida per ordini spediti in Italia, fino a esaurimento scorte. In questo periodo è inoltre attivo anche lo sconto PayPal, che consente di abbassare ulteriormente il prezzo finale di 18€, arrivando a 654,13€. Acquista qui Honor Magic V2 in offerta.
Honor Magic V2 è uno degli smartphone pieghevoli più sottili e leggeri sul mercato, pensato per chi vuole un dispositivo innovativo senza compromessi sull'uso quotidiano. Il doppio display LTPO OLED a 120 Hz garantisce fluidità elevata sia da chiuso che da aperto, con colori brillanti e ottima leggibilità in ogni situazione.
Prestazioni top e comparto fotografico avanzato
Sotto la scocca troviamo il Snapdragon 8 Gen 2, un chip che assicura prestazioni di alto livello in multitasking, gaming e produttività. Il comparto fotografico con tripla fotocamera da 50 MP permette di ottenere scatti dettagliati e versatili, adattandosi bene sia alla fotografia quotidiana sia ai contenuti social.
Nel periodo di offerte attuali su AliExpress, Honor Magic V2 diventa particolarmente interessante anche dal punto di vista del prezzo. Tra coupon attivi e sconto PayPal disponibile in questi giorni, rappresenta una delle occasioni migliori per avvicinarsi al mondo dei pieghevoli di fascia alta spendendo sensibilmente meno rispetto al listino ufficiale.