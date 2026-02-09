0

Honor Magic V2: lo smartphone pieghevole ultracompatto è in offerta su AliExpress

Design sottile, display OLED a 120 Hz e Snapdragon 8 Gen 2: Honor Magic V2 scende di prezzo con le offerte attive di novembre.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   09/02/2026
Honor Magic V2

L'Honor Magic V2 in versione globale è disponibile su AliExpress a 672,13 €, con un prezzo di partenza di 732,13 € che scende utilizzando il codice MULTI60. L'offerta rientra nella finestra promozionale attiva ed è valida per ordini spediti in Italia, fino a esaurimento scorte. In questo periodo è inoltre attivo anche lo sconto PayPal, che consente di abbassare ulteriormente il prezzo finale di 18€, arrivando a 654,13€. Acquista qui Honor Magic V2 in offerta.

Honor Magic V2 è uno degli smartphone pieghevoli più sottili e leggeri sul mercato, pensato per chi vuole un dispositivo innovativo senza compromessi sull'uso quotidiano. Il doppio display LTPO OLED a 120 Hz garantisce fluidità elevata sia da chiuso che da aperto, con colori brillanti e ottima leggibilità in ogni situazione.

Prestazioni top e comparto fotografico avanzato

Sotto la scocca troviamo il Snapdragon 8 Gen 2, un chip che assicura prestazioni di alto livello in multitasking, gaming e produttività. Il comparto fotografico con tripla fotocamera da 50 MP permette di ottenere scatti dettagliati e versatili, adattandosi bene sia alla fotografia quotidiana sia ai contenuti social.

Nel periodo di offerte attuali su AliExpress, Honor Magic V2 diventa particolarmente interessante anche dal punto di vista del prezzo. Tra coupon attivi e sconto PayPal disponibile in questi giorni, rappresenta una delle occasioni migliori per avvicinarsi al mondo dei pieghevoli di fascia alta spendendo sensibilmente meno rispetto al listino ufficiale.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Honor Magic V2: lo smartphone pieghevole ultracompatto è in offerta su AliExpress