MSI GeForce RTX 5060: le schede video sono in offerta su AliExpress

Su AliExpress arrivano le offerte dedicate alle nuove MSI GeForce RTX 5060, con prezzi già ribassati grazie ai coupon attualmente disponibili. Le promozioni sono valide per ordini spediti in Italia, utilizzabili una sola volta per utente, non cumulabili con altre iniziative e fino a esaurimento scorte. Nel periodo promozionale in corso è inoltre attivo anche lo sconto PayPal, che consente di abbassare ulteriormente il prezzo finale se il carrello rientra nelle soglie previste.
Le due GPU in sconto con coupon e PayPal
La nuova serie RTX 5060
rappresenta un salto generazionale importante per il gaming in Full HD e QHD
, offrendo supporto alle più recenti tecnologie NVIDIA come ray tracing
, DLSS
e accelerazione AI. Le versioni MSI si distinguono per la qualità costruttiva e per i sistemi di raffreddamento personalizzati, pensati per mantenere temperature e rumorosità sotto controllo anche durante sessioni di gioco prolungate. Il modello GAMING OC
è orientato a chi cerca prestazioni e design più aggressivi, con un raffreddamento potenziato ideale per configurazioni gaming di fascia medio-alta. La VENTUS 2X OC
punta invece su un formato più compatto e su un ottimo equilibrio tra prestazioni e consumi, risultando perfetta anche per build più contenute. Con le offerte attive e lo sconto PayPal disponibile di 16€
, queste RTX 5060 diventano tra le opzioni più interessanti per aggiornare il proprio PC con una GPU di nuova generazione.