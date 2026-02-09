MSI GeForce RTX 5060: le schede video sono in offerta su AliExpress

Su AliExpress arrivano le offerte dedicate alle nuove MSI GeForce RTX 5060 , con prezzi già ribassati grazie ai coupon attualmente disponibili. Le promozioni sono valide per ordini spediti in Italia, utilizzabili una sola volta per utente, non cumulabili con altre iniziative e fino a esaurimento scorte. Nel periodo promozionale in corso è inoltre attivo anche lo sconto PayPal , che consente di abbassare ulteriormente il prezzo finale se il carrello rientra nelle soglie previste.

Le due GPU in sconto con coupon e PayPal

La nuova serierappresenta un salto generazionale importante per il gaming in, offrendo supporto alle più recenti tecnologie NVIDIA comee accelerazione AI. Le versioni MSI si distinguono per la qualità costruttiva e per i sistemi di raffreddamento personalizzati, pensati per mantenere temperature e rumorosità sotto controllo anche durante sessioni di gioco prolungate. Il modelloè orientato a chi cerca prestazioni e design più aggressivi, con un raffreddamento potenziato ideale per configurazioni gaming di fascia medio-alta. Lapunta invece su un formato più compatto e su un ottimo equilibrio tra prestazioni e consumi, risultando perfetta anche per build più contenute. Con le offerte attive e lo, queste RTX 5060 diventano tra le opzioni più interessanti per aggiornare il proprio PC con una GPU di nuova generazione.