MSI B850 Gaming Plus WiFi 6E: scheda madre AM5 in offerta su AliExpress

La MSI B850 Gaming Plus WiFi 6E è disponibile su AliExpress a 238,00 €, con un prezzo di partenza di 284,00 € che scende utilizzando i codici ITPP30 oppure MULTI30, oltre che lo sconto PayPal. L'offerta rientra nel periodo promozionale attivo ed è valida per ordini spediti in Italia, fino a esaurimento scorte. In questa finestra è inoltre presente anche il vantaggio PayPal, che permette di ridurre ulteriormente il totale finale di 16€. Acquista qui MSI B850 Gaming Plus WiFi 6E in offerta.
La MSI B850 Gaming Plus è una scheda madre ATX pensata per chi vuole costruire una configurazione moderna e pronta per il futuro sulla piattaforma AM5. Il supporto nativo ai processori AMD Ryzen serie 7000, 8000 e 9000 la rende una base solida sia per upgrade che per nuove build gaming e produttive.
Connettività avanzata e base ideale per il gaming
Tra i punti di forza spiccano il supporto alla memoria DDR5, le numerose opzioni di espansione e la presenza del WiFi 6E, che garantisce connessioni più stabili e veloci anche in ambienti congestionati. Il layout è studiato per offrire una buona gestione delle temperature e una facile installazione dei componenti, risultando adatta anche a configurazioni con CPU e GPU di fascia medio-alta.
Con le offerte attive su AliExpress e il vantaggio PayPal disponibile nel periodo promozionale, la MSI B850 Gaming Plus WiFi 6E rappresenta una proposta molto interessante per chi cerca una scheda madre aggiornata, completa e pronta ad accompagnare le nuove CPU AMD per diversi anni.