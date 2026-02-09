0

MSI B850 Gaming Plus WiFi 6E: scheda madre AM5 in offerta su AliExpress

Supporto ai Ryzen serie 7000, 8000 e 9000, DDR5 e connettività WiFi 6E: la nuova MSI B850 scende di prezzo con i coupon attivi.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   09/02/2026
MSI B850 GAMING WIFI

La MSI B850 Gaming Plus WiFi 6E è disponibile su AliExpress a 238,00 €, con un prezzo di partenza di 284,00 € che scende utilizzando i codici ITPP30 oppure MULTI30, oltre che lo sconto PayPal. L'offerta rientra nel periodo promozionale attivo ed è valida per ordini spediti in Italia, fino a esaurimento scorte. In questa finestra è inoltre presente anche il vantaggio PayPal, che permette di ridurre ulteriormente il totale finale di 16€. Acquista qui MSI B850 Gaming Plus WiFi 6E in offerta.

La MSI B850 Gaming Plus è una scheda madre ATX pensata per chi vuole costruire una configurazione moderna e pronta per il futuro sulla piattaforma AM5. Il supporto nativo ai processori AMD Ryzen serie 7000, 8000 e 9000 la rende una base solida sia per upgrade che per nuove build gaming e produttive.

Connettività avanzata e base ideale per il gaming

Tra i punti di forza spiccano il supporto alla memoria DDR5, le numerose opzioni di espansione e la presenza del WiFi 6E, che garantisce connessioni più stabili e veloci anche in ambienti congestionati. Il layout è studiato per offrire una buona gestione delle temperature e una facile installazione dei componenti, risultando adatta anche a configurazioni con CPU e GPU di fascia medio-alta.

Con le offerte attive su AliExpress e il vantaggio PayPal disponibile nel periodo promozionale, la MSI B850 Gaming Plus WiFi 6E rappresenta una proposta molto interessante per chi cerca una scheda madre aggiornata, completa e pronta ad accompagnare le nuove CPU AMD per diversi anni.

