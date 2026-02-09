Nintendo Switch e Switch 2 in offerta su AliExpress: console, bundle e accessori scontati

Su AliExpress è attiva una nuova tornata di offerte dedicate al mondo Nintendo Switch, che include sia la console attuale sia le nuove Switch 2 in diverse configurazioni, bundle e accessori. I prezzi scendono grazie ai codici ITPP e MULTI, utilizzabili sugli ordini spediti in Italia e validi nel periodo promozionale in corso. In questa finestra è inoltre disponibile anche il vantaggio PayPal, che consente di ridurre ulteriormente il totale finale di 16€.
Le promozioni con sconto coupon e PayPal
- Nintendo Switch - 225,09 € (da 271,09 €) con codici ITPP30 o MULTI30
- Nintendo Switch 2 - 445,38 € (da 506,38 €) con codici ITPP45 o MULTI45
- Nintendo Switch 2 - 354,09 € (da 415,09 €) con codici ITPP45 o MULTI45
- Switch 2 + Mario Kart - 399,57 € (da 460,57 €) con codici ITPP45 o MULTI45
- Switch 2 + Mario Kart - 384,35 € (da 445,35 €) con codici ITPP45 o MULTI45
- Switch 2 + Mario Kart - 399,44 € (da 460,44 €) con codici ITPP45 o MULTI45
- Switch 2 + Mario Kart - 386,79 € (da 447,79 €) con codici ITPP45 o MULTI45
- Switch 2 + Mario Kart + Cyberpunk - 538,99 € (da 599,99 €) con codici ITPP45 o 523,99€ con MULTI60
- Switch 2 + Pokémon - 499,83 € (da 560,83 €) con codici ITPP45 o 484,83€ con MULTI60
- Switch 2 Pro Controller - 66,56 € (da 92,56 €) con codici ITPP10 o MULTI10
Questa selezione copre praticamente tutte le esigenze: dalla Nintendo Switch classica per chi vuole entrare nell'ecosistema Nintendo spendendo meno, fino alle nuove Switch 2 pensate per offrire prestazioni migliorate, maggiore fluidità e un'esperienza più stabile sia in modalità portatile sia docked. I bundle con Mario Kart, Pokémon e persino Cyberpunk sono ideali per iniziare subito a giocare senza acquisti aggiuntivi.
Nel periodo promozionale attuale, queste offerte diventano ancora più interessanti grazie alla combinazione tra coupon attivi e vantaggio PayPal disponibile. Per chi stava aspettando il momento giusto per acquistare una console Nintendo o aggiornare l'hardware con accessori ufficiali, questa è una delle finestre più complete e convenienti viste negli ultimi mesi.