Nintendo Switch e Switch 2 in offerta su AliExpress: console, bundle e accessori scontati

Su AliExpress è attiva una nuova tornata di offerte dedicate al mondo Nintendo Switch , che include sia la console attuale sia le nuove Switch 2 in diverse configurazioni, bundle e accessori. I prezzi scendono grazie ai codici ITPP e MULTI , utilizzabili sugli ordini spediti in Italia e validi nel periodo promozionale in corso. In questa finestra è inoltre disponibile anche il vantaggio PayPal , che consente di ridurre ulteriormente il totale finale di 16€.

Le promozioni con sconto coupon e PayPal

Questa selezione copre praticamente tutte le esigenze: dalla Nintendo Switch classica per chi vuole entrare nell'ecosistema Nintendo spendendo meno, fino alle nuove Switch 2 pensate per offrire prestazioni migliorate, maggiore fluidità e un'esperienza più stabile sia in modalità portatile sia docked. I bundle con Mario Kart, Pokémon e persino Cyberpunk sono ideali per iniziare subito a giocare senza acquisti aggiuntivi.

Nel periodo promozionale attuale, queste offerte diventano ancora più interessanti grazie alla combinazione tra coupon attivi e vantaggio PayPal disponibile. Per chi stava aspettando il momento giusto per acquistare una console Nintendo o aggiornare l'hardware con accessori ufficiali, questa è una delle finestre più complete e convenienti viste negli ultimi mesi.