Nintendo Switch Lite torna in offerta su AliExpress: prezzo ribassato per la console portatile

Compatta, leggera e perfetta per giocare ovunque: Nintendo Switch Lite scende di prezzo con i coupon attivi di novembre.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   09/02/2026
Nintendo Switch Lite

La Nintendo Switch Lite è disponibile su AliExpress a 136,29 €, con un prezzo di partenza di 154,29 € che scende utilizzando i codici ITPP10 oppure MULTI10, e con l'acquisto tramite PayPal. L'offerta rientra nel periodo promozionale attivo ed è valida per ordini spediti in Italia, fino a esaurimento scorte. Acquista qui Nintendo Switch Lite in offerta.

La Switch Lite è la versione più compatta e leggera della famiglia Nintendo, pensata esclusivamente per il gioco portatile. I controlli integrati e il formato ridotto la rendono ideale per chi gioca spesso fuori casa o cerca una console sempre pronta nello zaino, senza rinunciare all'accesso all'intero catalogo di titoli compatibili.

La scelta ideale per il gaming portatile

Grazie alla sua semplicità e alla grande libreria di giochi Nintendo, la Switch Lite resta una soluzione perfetta per titoli come Pokémon, Zelda, Mario e molti altri. L'autonomia solida e la qualità costruttiva la rendono adatta anche ai giocatori più giovani o a chi vuole una seconda console da affiancare a quella principale.

Con le offerte attive su AliExpress e il vantaggio PayPal disponibile nel periodo, questa promozione rappresenta un'occasione interessante per portarsi a casa una Nintendo Switch Lite a un prezzo più conveniente rispetto al listino ufficiale.

