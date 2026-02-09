Nintendo Switch Lite torna in offerta su AliExpress: prezzo ribassato per la console portatile

La Nintendo Switch Lite è disponibile su AliExpress a 136,29 €, con un prezzo di partenza di 154,29 € che scende utilizzando i codici ITPP10 oppure MULTI10, e con l'acquisto tramite PayPal. L'offerta rientra nel periodo promozionale attivo ed è valida per ordini spediti in Italia, fino a esaurimento scorte. Acquista qui Nintendo Switch Lite in offerta.

La Switch Lite è la versione più compatta e leggera della famiglia Nintendo, pensata esclusivamente per il gioco portatile. I controlli integrati e il formato ridotto la rendono ideale per chi gioca spesso fuori casa o cerca una console sempre pronta nello zaino, senza rinunciare all'accesso all'intero catalogo di titoli compatibili.