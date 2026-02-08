4

Tutti impazzano per Mario Tennis Fever, deve ancora uscire ma è già il più venduto su Nintendo Switch 2

Secondo le classifiche dell'eShop di Nintendo, Mario Tennis Fever sta già ottenendo enorme successo grazie alle prevendite.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   08/02/2026
Peach e Daisy in Mario Tennis Fever
Mario Tennis Fever
Mario Tennis Fever
Nintendo ha pubblicato le classifiche dei giochi più venduti su Nintendo Switch 2 tramite eShop, il negozio digitale delle sue console. Precisamente, possiamo vedere i dati della settimana terminata l'8 febbraio 2026.

A dominare, forse senza grandi sorprese, è Mario Tennis Fever. Vediamo le due Top 30 fornite da Nintendo.

Le Top 30 dei giochi più venduti su Nintendo Switch 2

Ecco la classifica dei giochi più venduti su Nintendo Switch 2:

  1. Mario Tennis Fever
  2. Dragon Quest 7 Reimagined
  3. Dragon Quest 7 Reimagined Digital Deluxe Edition
  4. Donkey Kong Bananza
  5. Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition
  6. Super Bomberman Collection
  7. Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition
  8. Final Fantasy 7 Remake Intergrade
  9. Mario Kart World
  10. PGA Tour 2K25
  11. Kirby Air Riders
  12. Dispatch
  13. Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV
  14. Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition
  15. Assassin's Creed Shadows
  16. Metroid Prime 4: Beyond - Nintendo Switch 2 Edition
  17. Animal Crossing: New Horizons Upgrade Pack
  18. Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties Deluxe Edition
  19. Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition
  20. Hyrule Warriors: L'era dell'esilio
  21. Cyberpunk 2077
  22. NBA 2K26
  23. Grid Legends
  24. Hades 2 - Nintendo Switch 2 Edition
  25. Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
  26. Octopath Traveler 0
  27. The Elder Scrolls 5: Skyrim
  28. EA Sports FC 26
  29. Kirby e la terra perduta - Nintendo Switch 2 Edition + Il mondo astrale
  30. Zelda: Tears of the Kingdom Upgrade Pack

Ecco invece la stessa classifica, ma calcolando solo i titoli disponibili unicamente in formato digitale:

  1. Super Bomberman Collection
  2. Dispatch - Nintendo Switch 2 Edition
  3. Grid Legends
  4. Hades 2 - Nintendo Switch 2 Edition
  5. The Elder Scrolls 5: Skyrim
  6. High On Life - Nintendo Switch 2 Edition
  7. Hollow Knight - Nintendo Switch 2 Edition
  8. Stardew Valley - Nintendo Switch 2 Edition
  9. Hollow Knight: Silksong - Nintendo Switch 2 Edition
  10. Core Keeper - Nintendo Switch 2 Edition
  11. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles - Nintendo Switch 2 Edition
  12. Marvel Cosmic Invasion
  13. MIO: Memories in Orbit
  14. Red Dead Redemption - Nintendo Switch 2 Edition
  15. Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo - Nintendo Switch 2 Edition
  16. Wild Hearts S
  17. Little Nightmares
  18. No Man's Sky - Nintendo Switch 2 Edition
  19. Console Archives Cool Boarders
  20. Tokyo Scramble
  21. Plants vs. Zombies Replanted
  22. Hello Kitty: Island Adventure - Nintendo Switch 2 Edition
  23. Ball x Pit - Nintendo Switch 2 Edition
  24. PowerWash Simulator 2
  25. 4PGP - Nintendo Switch 2 Edition
  26. Deltarune
  27. Console Archives Ninja Gaiden 2: The Dark Sword of Chaos
  28. Factorio - Nintendo Switch 2 Edition
  29. Cast n Chill - Nintendo Switch 2 Edition
  30. Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate - Nintendo Switch 2 Edition
Come potete vedere, Mario Tennis Fever è in grado con le prevendite di battere anche Dragon Quest 7 Reimagined, da poco pubblicato e molto amato a livello mondiale. Non avendo cifre precise, non sappiamo però se le vendite combinate di Dragon Quest 7 Reimagined e della sua Digital Deluxe Edition siano inferiori o superiori al gioco sportivo di Mario.

Nel complesso, la classifica non riserva grandi sorprese, con tanti nomi più famosi presenti in queste trenta posizioni. Ecco invece i giochi più venduti su Switch e Switch 2 a gennaio 2026 tramite l'eShop.

Segnalazione Errore
