Tutti impazzano per Mario Tennis Fever, deve ancora uscire ma è già il più venduto su Nintendo Switch 2

Nintendo ha pubblicato le classifiche dei giochi più venduti su Nintendo Switch 2 tramite eShop, il negozio digitale delle sue console. Precisamente, possiamo vedere i dati della settimana terminata l'8 febbraio 2026.
A dominare, forse senza grandi sorprese, è Mario Tennis Fever. Vediamo le due Top 30 fornite da Nintendo.
Le Top 30 dei giochi più venduti su Nintendo Switch 2
Ecco la classifica dei giochi più venduti su Nintendo Switch 2:
- Mario Tennis Fever
- Dragon Quest 7 Reimagined
- Dragon Quest 7 Reimagined Digital Deluxe Edition
- Donkey Kong Bananza
- Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition
- Super Bomberman Collection
- Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition
- Final Fantasy 7 Remake Intergrade
- Mario Kart World
- PGA Tour 2K25
- Kirby Air Riders
- Dispatch
- Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV
- Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition
- Assassin's Creed Shadows
- Metroid Prime 4: Beyond - Nintendo Switch 2 Edition
- Animal Crossing: New Horizons Upgrade Pack
- Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties Deluxe Edition
- Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition
- Hyrule Warriors: L'era dell'esilio
- Cyberpunk 2077
- NBA 2K26
- Grid Legends
- Hades 2 - Nintendo Switch 2 Edition
- Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
- Octopath Traveler 0
- The Elder Scrolls 5: Skyrim
- EA Sports FC 26
- Kirby e la terra perduta - Nintendo Switch 2 Edition + Il mondo astrale
- Zelda: Tears of the Kingdom Upgrade Pack
Ecco invece la stessa classifica, ma calcolando solo i titoli disponibili unicamente in formato digitale:
- Super Bomberman Collection
- Dispatch - Nintendo Switch 2 Edition
- Grid Legends
- Hades 2 - Nintendo Switch 2 Edition
- The Elder Scrolls 5: Skyrim
- High On Life - Nintendo Switch 2 Edition
- Hollow Knight - Nintendo Switch 2 Edition
- Stardew Valley - Nintendo Switch 2 Edition
- Hollow Knight: Silksong - Nintendo Switch 2 Edition
- Core Keeper - Nintendo Switch 2 Edition
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles - Nintendo Switch 2 Edition
- Marvel Cosmic Invasion
- MIO: Memories in Orbit
- Red Dead Redemption - Nintendo Switch 2 Edition
- Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo - Nintendo Switch 2 Edition
- Wild Hearts S
- Little Nightmares
- No Man's Sky - Nintendo Switch 2 Edition
- Console Archives Cool Boarders
- Tokyo Scramble
- Plants vs. Zombies Replanted
- Hello Kitty: Island Adventure - Nintendo Switch 2 Edition
- Ball x Pit - Nintendo Switch 2 Edition
- PowerWash Simulator 2
- 4PGP - Nintendo Switch 2 Edition
- Deltarune
- Console Archives Ninja Gaiden 2: The Dark Sword of Chaos
- Factorio - Nintendo Switch 2 Edition
- Cast n Chill - Nintendo Switch 2 Edition
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate - Nintendo Switch 2 Edition
Come potete vedere, Mario Tennis Fever è in grado con le prevendite di battere anche Dragon Quest 7 Reimagined, da poco pubblicato e molto amato a livello mondiale. Non avendo cifre precise, non sappiamo però se le vendite combinate di Dragon Quest 7 Reimagined e della sua Digital Deluxe Edition siano inferiori o superiori al gioco sportivo di Mario.
Nel complesso, la classifica non riserva grandi sorprese, con tanti nomi più famosi presenti in queste trenta posizioni. Ecco invece i giochi più venduti su Switch e Switch 2 a gennaio 2026 tramite l'eShop.