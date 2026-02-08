Il presidente francese dice che abbiamo frainteso i suoi commenti sui videogiochi

Cosa ha detto Macron sui videogiochi

Tramite i propri account social, ha ampliato alcuni commenti fatti riguardo a uno studio che mira a esplorare gli effetti sui bambini dei videogiochi violenti, dei sistemi di raccomandazione di contenuti potenziati da IA, la forma che prendono i comportamenti sociali all'interno di mondi videoludici immersivi, il livello di attenzione e lo sviluppo emotivo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Macron aveva affermato che "i cervelli dei nostri bambini e adolescenti non sono in vendita. Le loro emozioni non devono essere manipolate, non da piattaforme americane né da algoritmi cinesi". Questa affermazione è suonata alle orecchie di molti come un classico "è colpa dei videogiochi" (e dei social media, anche), ma Macron ha spiegato che si possono amare i videogiochi e al tempo stesso essere consapevoli dei possibili rischi.

Ha quindi scritto: "Ancora una volta ho fatto perdere la ragione ai videogiocatori. Vedo un sacco di incomprensioni, quindi lasciatemi chiarire. Ecco i fatti: ho sempre supportato i videogiochi e la cultura pop: l'industria, la creazione, la cultura, i lavori. Ho messo al centro dell'attenzione gli esport francesi all'Élysée e ho preso impegni per strutturare il settore e attrarre i più grandi eventi in Francia, cosa che abbiamo fatto". "Abbiamo reso omaggio ai team di Sandfall e, cosa ancora migliore, sostengo la partecipazione dei nostri team (Karmine, Vitality, Gentle Mates, ecc.) alla creazione di una squadra nazionale francese di videogiochi per una competizione mondiale. Ci sono così tante eccellenze francesi che hanno un'influenza globale! Possiamo esserne estremamente orgogliosi."

Supportare l'industria non significa però che non possa "fare una semplice domanda" riguardo al modo in cui i videogiochi impattano i più giovani. "Ciò che i genitori vedono è che alcuni giovani trascorrono le giornate e a volte le notti a giocare. È stato anche spesso sottolineato che i giochi classificati PEGI 18 vengono giocati da bambini", ha aggiunto. "Questa è una questione cruciale di salute pubblica, istruzione e responsabilità. Per la salute fisica, specialmente per la vista, e per quella mentale, quando un giovane non esce più perché gioca in modo eccessivo, è ovviamente preoccupante e dobbiamo prenderlo sul serio."

"Ciò che ho annunciato su Brut, in risposta a quell'insegnante che esprimeva gridando la sua rabbia, non è un divieto dei videogiochi: è l'avvio di un lavoro scientifico e collettivo per guardare in faccia la realtà. Con calma, lucidità e coinvolgendo tutte le parti in causa. È nostra responsabilità chiedere a ricercatori, scienziati e clinici di valutare gli impatti, di fare chiarezza sui luoghi comuni e di illuminare il dibattito pubblico."

Macron ha aggiunto: "È esattamente quello che sto facendo: sto aprendo un dibattito serio, informato e sereno, che voglio tenere lontano dalle scorciatoie. Si possono amare i videogiochi, esserne orgogliosi e, allo stesso tempo, esaminare senza tabù certe pratiche e i loro effetti."

Voi cosa ne pensate?