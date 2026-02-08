Anche Castle of the Winds per Windows 3.1 ha trovato la strada per arrivare su Steam

Ogni tanto su Steam appaiono dei giochi che pensavamo fossero stati ormai dimenticati, come Castle of the Winds , un roguelike del 1989 sviluppato da Rick Saada e pubblicato su Windows 3.1 . La versione originale è scaricabile gratuitamente, visto che è stata rilasciata come freeware, ma farla girare non è facilissimo, considerando la versione di Windows per cui fu realizzata. L'arrivo su Steam dovrebbe risolvere alla radice il problema, anche se è difficile dire il prezzo cui sarà venduta.

L'essenziale

Castle of the Winds è ambientato in un mondo ispirato alla mitologia norrena, dove i giocatori esplorano dungeon generati proceduralmente sotto un villaggio apparentemente molto tranquillo. Qui devono combattere i mostri, trovare oggetti magici e svelare il mistero di un antico male che incombe e che minaccia gli equilibri del pianeta.

La scheda del personaggio di Castle of the Winds

La versione Steam sarà una conversione fedelissima del codice originale. Quindi possiamo aspettarci una straordinaria pixel art a 16 colori; delle città fatte a mano e dei dungeon generati proceduralmente; decine di incantesimi da apprendere e un'infinità di oggetti magici da trovare; un'interfaccia dell'inventario drag & drop che all'epoca era all'avanguardia; un'interfaccia da tastiera che supporta sia il tastierino numerico sia i classici comandi di movimento alla Rogue.

È stata ricreata anche la documentazione nel formato file di aiuto di Windows, rifacendone da zero il motore.

Insomma, si tratta di un progetto fortemente nostalgico, nonostante l'aggiunta degli obiettivi di Steam e dei salvataggi in cloud.

La descrizione della pagina Steam di Castle of the Winds specifica anche che "questa versione del gioco è stata ricreata dallo sviluppatore originale Rick Saada per funzionare sugli ambienti Windows moderni a 64 bit. Include sia Parte 1: A Question of Vengeance sia Parte 2: Lifthransir's Bane."