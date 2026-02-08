Trapelati i BIOS da 800W e 1000W della MSI RTX 5090 Lightning Z: più potenza ma tanti rischi

Sono trapelati online i BIOS da 800W e 1000W della MSI RTX 5090 Lightning Z, suscitando grande interesse nella comunità degli appassionati di hardware e overclock estremo. I file sono stati caricati sul database di TechPowerUp e permettono, almeno tecnicamente, di essere flashati anche su RTX 5090 di altri produttori, come ASUS, GIGABYTE e ZOTAC.

Di base, la GeForce RTX 5090 di NVIDIA è progettata per funzionare con un limite di consumo intorno ai 600W. Tuttavia, la versione MSI Lightning Z è un modello fuori dagli schemi, pensato per l'overclock più spinto. MSI offre ufficialmente due profili: 800W (OC) e 1000W (Extreme), grazie anche alla presenza di doppi connettori di alimentazione 16-pin.