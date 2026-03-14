La GDC 2026 ha registrato un forte calo di presenze

La quarantesima edizione della Game Developers Conference , ribattezzata quest'anno "GDC Festival of Gaming", si è conclusa a San Francisco con circa 20.000 partecipanti provenienti da oltre 85 Paesi dopo cinque giorni di incontri, conferenze ed eventi dedicati agli sviluppatori di videogiochi. Il nuovo formato della manifestazione rappresentava il "primo anno di una nuova e audace visione della GDC", come ha spiegato la presidente Nina Brown, che si è detta soddisfatta dell'affluenza internazionale. Tuttavia il dato segna un grosso calo rispetto all'anno precedente , quando i partecipanti erano stati quasi 30.000.

Instabilità politica

Brown ha sottolineato che "l'energia del Festival, dalle sessioni affollate alla vivace area espositiva e alle migliaia di incontri organizzati durante la settimana, dimostra quanto sia potente quando il nostro settore si riunisce per imparare gli uni dagli altri, costruire partnership e immaginare il futuro dei videogiochi". Ha inoltre aggiunto che questa trasformazione nasce direttamente dai feedback della comunità e che l'organizzazione intende "continuare ad ascoltare, imparare ed evolvere il GDC Festival of Gaming guardando al 2027".

Una sessione della GDC 2026

Nonostante l'atmosfera positiva, la riduzione delle presenze è stata evidente: alcuni eventi sono risultati meno affollati rispetto agli anni passati e cerimonie come i Game Developers Choice Awards si sono svolte in spazi più piccoli del solito. Anche la serata inaugurale allo stadio dei San Francisco Giants sembrava meno partecipata. Diversi fattori hanno contribuito al calo: le difficoltà per i partecipanti provenienti da zone di guerra come Medio Oriente e Ucraina, i timori legati alle politiche migratorie dell'amministrazione Donald Trump e l'aumento dei costi di viaggio.

Nonostante ciò, molti partecipanti hanno apprezzato di trovarsi a un evento più piccolo e meno dispersivo, che ha favorito incontri più diretti e momenti di networking. L'edizione ha comunque registrato numeri interessanti: oltre 700 sessioni e tavole rotonde, circa 1.100 relatori, più di 300 espositori e 225 eventi collaterali. Tra questi incontri informali e cene di settore hanno permesso a sviluppatori, dirigenti e giornalisti di confrontarsi in modo approfondito.

Durante la settimana non sono mancati annunci e appuntamenti importanti, tra cui una presentazione sulla prossima generazione di Xbox, le premiazioni del festival e la sessione celebrativa dedicata alla lunga carriera di Don Daglow, premiato con il riconoscimento alla carriera. Tra gli altri momenti salienti ci sono stati anche gli Independent Games Festival Awards, dedicati ai migliori giochi indipendenti dell'anno.

La manifestazione ha proposto anche eventi serali e iniziative culturali, come il concerto annuale degli sviluppatori e numerosi incontri informali tra professionisti del settore. Particolare attenzione è stata data anche alla comunità emergente: per esempio una delegazione di sviluppatori brasiliani ha portato circa 30 giochi in fiera, mostrando la crescita dell'industria in quel Paese.