Yoshi and the Mysterious Book ha una data di uscita su Nintendo Switch 2

Nintendo ha annunciato a sorpresa la data di uscita di Yoshi and the Mysterious Book, con un coloratissimo trailer: ecco quando il gioco sarà disponibile.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   10/03/2026
Il misterioso libro di Yoshi and the Mysterious Book

Nintendo ha annunciato con un trailer la data di uscita di Yoshi and the Mysterious Book: la nuova avventura dedicata al celebre personaggio sarà disponibile su Nintendo Switch 2 a partire dal 21 maggio.

Il video, che apre anche le prenotazioni, ci introduce alla storia di Yoshi and the Mysterious Book, che ha inizio quando dal cielo cade sull'isola di Yoshi e dei suoi amici un misterioso libro parlante chiamato N. Ciclopedio.

Fra le sue pagine ci sono informazioni riguardanti una grande varietà di creature sconosciute, ma anche tante sezioni incomplete. Così Yoshi decide di aiutare il libro a reperire i dettagli mancanti, partendo per un viaggio che lo porterà in quei luoghi misteriosi.

Il buffo personaggio si troverà dunque a eplorare le pagine di N. Ciclopedio, scoprendo nuove creature e raccogliendo informazioni nell'ambito di livelli anche stavolta basati sulle piattaforme e su sfide man mano più complesse.

Uno sguardo al gameplay

Annunciato lo scorso settembre, Yoshi and the Mysterious Book si mostra nel nuovo trailer con un corposo assaggio del suo gameplay, legato proprio alle caratteristiche delle creature che avremo modo di studiare nel corso della campagna.

Salta inevitabilmente all'occhio anche il peculiare stile grafico utilizzato per l'occasione, fumettoso e dotato di animazioni che sembrano disegnate a mano, restituendo la sensazione di essere appunto fra le pagine di un libro illustrato.

Tutto il resto, come detto, lo scopriremo nel giro di alcune settimane, quando Yoshi and the Mysterious Book farà il proprio debutto in esclusiva su Nintendo Switch 2.

