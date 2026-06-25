Poco X8 Pro cala al minimo storico e diventa uno dei best buy più interessanti su Amazon per i Prime Days

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il costo del Poco X8 Pro: l'offerta prevede uno sconto attivo del 27% per un prezzo finale d'acquisto di 351,40€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Il dispositivo integra un display OLED da 6,59 pollici con tecnologia avanzata a 12 bit, frequenza di aggiornamento a 120Hz, supporto HDR10+ e Dolby Vision, garantendo immagini ricche di dettagli, colori accurati e una luminosità massima che raggiunge ben 3.500 nit. Il lettore di impronte digitali è integrato nello schermo.