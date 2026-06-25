Poco X8 Pro cala al minimo storico e diventa uno dei best buy più interessanti su Amazon per i Prime Days

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il costo del Poco X8 Pro: l'offerta prevede uno sconto attivo del 27% per un prezzo finale d'acquisto di 351,40€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Il dispositivo integra un display OLED da 6,59 pollici con tecnologia avanzata a 12 bit, frequenza di aggiornamento a 120Hz, supporto HDR10+ e Dolby Vision, garantendo immagini ricche di dettagli, colori accurati e una luminosità massima che raggiunge ben 3.500 nit. Il lettore di impronte digitali è integrato nello schermo.
Ulteriori dettagli sullo smartphone
La batteria da 6.500 mAh offre un'autonomia elevata e supporta la ricarica rapida da 100W, che consente di completare la ricarica in circa 48 minuti. Nonostante la grande batteria, il design mantiene dimensioni equilibrate con uno spessore di 8,38 mm e un peso di 201 grammi.
La costruzione combina un frame in metallo, protezione frontale Gorilla Glass 7i e certificazione IP69K per una maggiore resistenza. Le prestazioni sono affidate al processore MediaTek Dimensity 8500-Ultra a 4 nanometri, supportato dal sistema di raffreddamento 3D Dual-Layer IceLoop per gestire meglio le temperature durante l'utilizzo intenso.
Poco X8 Pro, dunque è uno smartphone pensato per offrire caratteristiche ottime in un formato più compatto e maneggevole.
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