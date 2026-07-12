PlayStation Studios: la guida a tutti gli studi Sony e ai loro giochi

Le esclusive sembrano destinate ad assumere di nuovo un ruolo centrale, nelle strategie dei produttori di console: con XBOX che vuole rimetterle sotto i riflettori e PlayStation che ha deciso di non far più arrivare le sue anche su PC, il punto rimane capire chi le fa.
Di solito, sono titoli sviluppati internamente, dai team di proprietà del produttore della console: così, dopo aver visto una panoramica di chi sono e cosa fanno gli XBOX Game Studios superstiti dopo il reset operato da Asha Sharma, abbiamo pensato di passare in rassegna i PlayStation Studios. Quali sono oggi i team sotto il cappello di PlayStation e a cosa stanno lavorando?
Come noterete, per molti di essi in realtà i giochi futuri sono ancora un'incognita, complice anche la poco fruttuosa virata live service che ha tenuto impegnati molti studi in questi anni - salvo poi vedere i progetti venire cancellati. E, pur tenendo a mente che Sony non ha ancora intenzione di abbandonare la sua ricerca per un live service di successo, chi sono oggi gli studi che portano sulle spalle il nome di PlayStation?
Team Asobi - Fondato nel 2012 come divisione di Japan Studio
Nato come costola di Japan Studio, nel 2021 è diventato un team a sé stante (anche in virtù dell'infelice destino di Japan Studio stesso) e, dopo essersi dedicato allo sviluppo di giochi "tech demo" come The Playroom per PlayStation Camera e Astro Bot: Rescue Mission per PlayStation VR, ha vissuto una grande ribalta dopo Astro's Playroom.
Si tratta di un piccolo platform che omaggia la storia di PlayStation e che viene incluso, pre-installato, con l'acquisto di ogni PS5. Da quel viaggio è nato Astro Bot, che amplia le idee del precedente e che ha conquistato il titolo di Gioco dell'Anno ai The Game Awards 2024. Al momento, non ci è dato sapere a cos'altro di nuovo stiano lavorando in Team Asobi.
Bend Studio - Acquisito nel 2000
Fondato nel 1992 (prima noto come Blank, Berlyn & Co., poi come Eidetic fino al cambio di nome del 2000), Bend Studio oggi vive un momento piuttosto grigio. Il team, che ai tempi dell'originale PlayStation si era fatto apprezzare per la trilogia originale di Syphon Filter, nel 2019 ha giocato le sue carte più importanti con Days Gone.
Un progetto che, per Sony, non ha raggiunto le aspettative, il che ha condotto, l'anno successivo, anche agli addii di figure chiave come il creative director John Garvin e il director Jeff Ross. Da allora, Bend Studio ha lavorato a un live service che ereditava alcuni dei sistemi di Days Gone, ma nel 2025 è stato cancellato in seguito ai (nuovi) cambi di piano di Sony, con la conseguenza che parte del team è stata licenziata.
Firesprite - Acquisita nel 2021
Erede di quello che era conosciuto come Studio Liverpool (e quindi della storica Psygnosis che firmò saghe come WipEout), Firesprite lavora principalmente come team di supporto o su periferiche spalla delle console PlayStation - come PlayStation VR.
A tal proposito, nel 2023 ha dato i natali a Horizon Call of the Mountain, lo spin-off in realtà virtuale ambientato nel mondo di Aloy e Guerrilla Games. Oggi, dopo diverse controversie, licenziamenti, l'addio dei fondatori (sostituiti dai leader di Sony XDEV) e la cancellazione di un chiacchierato live service di Twisted Metal, il team sta lavorando ad Until Dawn 2.
Guerrilla Games - Acquisita nel 2005
Fondato nel 2000, il team olandese è una delle punte di diamante degli odierni PlayStation Studios. In precedenza autore della serie Killzone, oggi Guerrilla è soprattutto il team di Horizon, che attende la chiusura della sua trilogia, dopo Horizon: Zero Dawn (2017) e Forbidden West (2022).
Lecito immaginare che i lavori sul terzo capitolo del viaggio di Aloy siano in corso, ma intanto il team è anche impegnato con Horizon Hunters Gathering, il discusso spin-off multiplayer annunciato qualche mese fa per PS5 e PC.
Haven Studios - Acquisito nel 2022
Haven Studios è stato acquisito da PlayStation poco tempo dopo la sua nascita, sull'onda della spinta di Sony in direzione dei live service. Dopo il fallimento del progetto Stadia da parte di Google, la fondatrice Jade Raymond ha creato il suo nuovo team a Montreal, oggi impegnato nella creazione di Fairgame.
Mentre i lavori sul gioco proseguono (?), Haven ha supportato la defunta Firewalk nel fallimentare progetto Concord e ha visto Raymond stessa lasciare lo studio a maggio 2025.
Housemarque - Acquisita nel 2021
Nato a Helsinki nel 1995, il team di Housemarque è uno dei più riconoscibili dei PlayStation Studios - anche perché i suoi progetti recenti sono sempre stati molto coerenti e hanno imparato tanto da quello immediatamente precedente. Così, dopo gli apprezzamenti per Resogun (2013) si è arrivati alla svolta di Returnal (2021), che ha sancito l'acquisizione e ha reso possibile il recentissimo Saros (2026).
Insomniac Games - Acquisita nel 2019
Nella longeva storia della californiana Insomniac Games, c'è stato un momento in cui tutti la abbiamo conosciuta come la compagnia di Spyro. Poi è stata quella di Ratchet & Clank, poi quella di Resistance. La sua incredibile prolificità ha reso questo studio il più attivo nell'attuale generazione di PlayStation: dal 2020 a oggi ha dato i natali a Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart, Spider-Man 2 e, nei prossimi mesi, vedremo l'uscita di Marvel's Wolverine.
Media Molecule - Acquisita nel 2010
Nata da ex Lionhead, Media Molecule in realtà cominciò anche prima dell'acquisizione a collaborare con PlayStation, sotto il cui cappello diede vita al grande successo di LittleBigPlanet su PlayStation 3. Dopo la fondazione nel 2006, venne acquisita definitivamente nel 2010 e, da allora, ha lavorato a Tearaway e al peculiare Dreams- un gioco-creatore-di-giochi supportato fino al 2023.
Da allora, il team ha subito diversi licenziamenti e ha anche visto l'abbandono di alcuni dei suoi padri fondatori (come David Smith e Mark Healey) - che, alle origini di Media Molecule, tenevano particolarmente al fatto che rimanesse una piccola squadra, per evitare le complicazioni che insorgono quando si cresce, tra cui il minor peso e ascolto che si può dare al contributo di ognuno dei singoli membri. Sappiamo che oggi il team lavora a un progetto inedito che non sarà correlato al precedente Dreams, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli.
Naughty Dog - Acquisita nel 2001
Naughty Dog è probabilmente il nome più pesante nei PlayStation Studios, anche per la sua storicità. Sono cambiate tantissime cose dalla fondazione nel 1984 (dove Andy Gavin e Jason Rubin unirono le forze in quella che all'epoca non si chiamava ancora nemmeno Naughty Dog, ma JAM Software). Da Crash Bandicoot negli anni '90 a Jak and Daxter dopo l'acquisizione da parte di Sony, fino ad arrivare a Uncharted e The Last of Us: in pratica, ogni generazione di PlayStation è segnata da un'icona creata da Naughty Dog.
Oggi guidata dal presidente Neil Druckmann, la compagnia californiana si è incagliata per qualche anno in un live service di The Last of Us poi cancellato: ora concentra tutte le forze su Intergalactic: The Heretic Prophet, che si è chiuso nel silenzio dopo l'annuncio di fine 2024.
Nixxes Software - Acquisita nel 2021
Sony ha acquisito il team olandese nel 2021 per sfruttare le sue grandi abilità nelle conversioni: non a caso, Nixxes ha curato la quasi totalità degli adattamenti su PC dei giochi di casa PlayStation - tra cui gli Spider-Man, Horizon Forbidden West, Death Stranding 2 e i due The Last of Us.
Tuttavia, considerando che Sony non prevede più l'arrivo su PC dei suoi giochi single player, non è chiaro quale funzione avrà Nixxes in futuro: il team aveva già confermato che dal 2023 in poi avrebbe lavorato a più rimasterizzazioni, quindi sembra lecito aspettarsi che Sony gli chieda di rispolverare dei classici.
Polyphony Digital - Fondata nel 1998
Fondata da Kazunori Yamauchi, Polyphony è sinonimo di Gran Turismo, il franchise automobilistico che ha accompagnato tutte le generazioni di console PlayStation, dal 1997 in poi (quando si chiamava ancora Polys Entertainment). All'infuori dell'esperimento Tourist Trophy, tutte le uscite della software house di Tokyo sono legate esclusivamente a Gran Turismo: con il settimo episodio uscito nel 2022 (e lo spin-off My First Gran Turismo nel 2024), attendiamo di vedere se ci sarà magari un nuovo Gran Turismo ad accompagnare la futura PS6.
San Diego Studio - Fondata nel 2001
Si tratta dello studio che, annualmente, si occupa di MLB The Show, il gioco sportivo con licenza ufficiale del grande baseball. È in parte erede di 989 Studios (il team di Twisted Metal) e, dopo esperimenti come The Mark of Kri e il più recente Drawn to Death, si concentra esclusivamente sull'uscita annuale di MLB.
Santa Monica Studio - Fondata nel 1999
A sua volta nato, in parte, come erede di 989 Studios, lo studio di Santa Monica oggi è un altro dei fiori all'occhiello di Sony, considerando che è quello responsabile del franchise God of War.
La serie è diventata letteralmente suo sinonimo e suo biglietto da visita, motivo per cui Santa Monica Studio è tutt'oggi impegnato sia con il remake della trilogia originale, sia con God of War Laufey - che per la prima volta ci metterà nei panni di un protagonista diverso da Kratos.
Sucker Punch - Acquisita nel 2011
Dopo la sua fondazione nel 1997 e il successo della serie Sly Cooper, Sucker Punch è stata acquisita da Sony dopo il secondo Infamous.
Dopo aver portato avanti la saga con diversi episodi, ha virato in direzione delle avventure dal taglio cinematografico che sono diventate un recente marchio di fabbrica di PlayStation, dando vita a Ghost of Tsushima e Ghost of Yōtei. Completati i lavori su quest'ultimo, uscito a fine 2025, al momento non sappiamo quale sia il prossimo progetto di Sucker Punch.
Team LFG - Fondato nel 2025
Nato a Bellevue (Washington), LFG sta per "looking for group", in cerca di un gruppo, ed è un po' il concetto alla base dei progetti a cui si dedica questa software house, composta da ex membri di Bungie e altri veterani che hanno lavorato a giochi come Fortnite, League of Legends e Roblox.
Insieme ad alcuni esordienti (e figure che, secondo il sito ufficiale della compagnia, sono ancora da coprire), il team si occupa di multiplayer da affrontare online e in cui, come suggerisce il nome, fare gruppo. Le ultime notizie parlano di sviluppo in corso per un action a squadre che si ispira ai MOBA, ai platform, ai simulatori di vita e ai "giochi con le rane" - a detta degli autori.
Valkyrie Entertainment - Acquisita nel 2021
Team di sviluppo di supporto con sede a Seattle. Fondato nel 2002 e noto per i lavori sul free-to-play GUNS UP! (2015), è stato acquisito da PlayStation con l'idea di farne un team spalla per quelli dal pedigree più noto, aiutando nella realizzazione di giochi di cartello come God of War Ragnarok.
Al momento, non ci è dato sapere quali progetti e team interni stiano affiancando nella loro prossima fatica, ma continuano a essere identificati come team di supporto per progetti AAA.
XDEV - Fondata nel 2000
XDEV è una divisione di PlayStation pensata per l'affiancamento di progetti second party e/o esclusive temporali, strutturata in due studi: quello originale di Liverpool (2000) e quello, più recente (2020), di Tokyo.
Di solito si occupa di fornire supporto e, in passato, ha aiutato i team di giochi come Death Stranding 2 e Stellar Blade. In questo momento, sta supportando Arc System Works con il loro Marvel Tōkon, in uscita ad agosto.
Bungie - Acquisita nel 2022
Non è propriamente sotto il cappello di PlayStation Studios, ma sotto quello più generico di Sony Interactive Entertainment. Fa quasi strano dirlo, considerando che per anni ha fatto parte di Microsoft e ha reso possibile il successo di Halo.
Non è un caso che PlayStation se la sia venuta a prendere nel 2022: sperava che Bungie potesse, con le sue esperienze e competenze, aiutarla a strutturare futuri live service di successo.
Quattro anni dopo, sappiamo tutti com'è andata. Nel frattempo, Bungie ha annunciato l'addio al suo Destiny 2, ha subito decine di licenziamenti e ora è impegnata a supportare Marathon, lanciato nel 2026.