PlayStation Studios: la guida a tutti gli studi Sony e ai loro giochi

Le esclusive sembrano destinate ad assumere di nuovo un ruolo centrale, nelle strategie dei produttori di console: con XBOX che vuole rimetterle sotto i riflettori e PlayStation che ha deciso di non far più arrivare le sue anche su PC, il punto rimane capire chi le fa.

Di solito, sono titoli sviluppati internamente, dai team di proprietà del produttore della console: così, dopo aver visto una panoramica di chi sono e cosa fanno gli XBOX Game Studios superstiti dopo il reset operato da Asha Sharma, abbiamo pensato di passare in rassegna i PlayStation Studios. Quali sono oggi i team sotto il cappello di PlayStation e a cosa stanno lavorando?

Come noterete, per molti di essi in realtà i giochi futuri sono ancora un'incognita, complice anche la poco fruttuosa virata live service che ha tenuto impegnati molti studi in questi anni - salvo poi vedere i progetti venire cancellati. E, pur tenendo a mente che Sony non ha ancora intenzione di abbandonare la sua ricerca per un live service di successo, chi sono oggi gli studi che portano sulle spalle il nome di PlayStation?