Firesprite conferma di essere tra gli studi colpiti dai licenziamenti della divisione PlayStation di Sony

"Come molti altri team di SIE e PlayStation Studios, Firesprite è stato colpito dai licenziamenti annunciati a febbraio di quest'anno", recita il messaggio di Firesprite. "Gli ultimi mesi sono stati un periodo incredibilmente impegnativo per il nostro studio, mentre ci sottoponevamo a un difficile e lungo processo di consultazione. Durante questo periodo, ci siamo concentrati nell'assistere tutte le persone colpite da queste circostanze sconvolgenti."

Firesprite , uno dei team più grandi dei PlayStation Studios e situato in Inghilterra, ha confermato di essere uno degli studi colpiti dai tagli al personale ordinati da Sony Interactive Entertainment lo scorso febbraio. Come spiegato con un messaggio su X, ciò ha comportato un processo di consultazione interna e di assistenza per i dipendenti in partenza, che ora è finalmente giunto al termine, permettendo al team di concentrarsi a pieno regime sui progetti in corso d'opera.

I tagli al personale di PlayStation

Come accennato in apertura i tagli al personale menzionati da Firesprite eranno stati decisi a febbraio da Sony, che all'epoca annunciò il licenziamento di 900 persone all'interno della divisione PlayStation. Ciò ha portato alla chiusura definitiva di London Studio, team responsabile di svariati giochi VR e al lavoro su un gioco multiplayer liveservice, che non vedrà mai la luce.

Per quanto riguarda Firesprite, lo studio è stato acquistato nel 2021 quando all'epoca contava circa 250 sviluppatori, molti più di tante altre realtà sul suolo britannico. A sua volta l'azienda ha acquisito Fabrik Games lo stesso anno, allargando il suo organico. Al momento, stando a voci di corridoio e fughe di informazioni, il team sta lavorando a un gioco horror in esclusiva per PS5, da cui pare verrà anche tratto un film.