AMD Ryzen 9000 con Zen 5 costa meno del previsto: Ryzen 9 9950X più economico di 7950X(3D) al lancio?

L'attesa per la nuova generazione di processori desktop AMD Ryzen 9000, basati sull'architettura Zen 5, sta per finire. Le ultime indiscrezioni hanno rivelato prezzi sorprendentemente competitivi e una possibile disponibilità non prima di fine luglio.

I prezzi trapelati online, provenienti da listini di rivenditori in Canada e nelle Filippine, indicano che AMD potrebbe adottare una strategia di prezzi aggressiva per la serie Ryzen 9000. Il Ryzen 9 9950X, il modello di punta con 16 core e 32 thread, potrebbe essere disponibile a 839 dollari canadesi: un cifra che corrisponde a circa 610 dollari, un prezzo inferiore rispetto al suo predecessore, il Ryzen 9 7950X(3D), che al lancio veniva venduto a 700$ negli Stati Uniti. Questa mossa potrebbe rendere il nuovo processore un'opzione molto attraente per gli utenti che cercano prestazioni elevate senza compromettere il budget.

Il prezzo di Ryzen 9 9950X su Canada Computers

Al Computex 2024, AMD ha presentato quattro CPU Ryzen 9000AMD ha presentato quattro CPU Ryzen 9000: Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X e Ryzen 5 9600X. Tutti e quattro mantengono lo stesso numero di core dei predecessori (16, 12, 8 e 6 rispettivamente), ma promettono un aumento delle prestazioni del 15% grazie all'IPC (istruzioni per ciclo) migliorato.

Per quanto riguarda la disponibilità, alcuni rivenditori canadesi hanno già inserito i processori Ryzen 9000 nei loro listini, anche se le pagine prodotto sono ancora nascoste e le prevendite vengono segnate come attive dal 31 luglio 2024. Potrebbe trattarsi facilmente di un placeholder, visto che AMD ha parlato di disponibilità da luglio, ma ha comunque senso segnalare la cosa.

La pagina di Ryzen 9950 X su B&H, un negozio tech statunitense

Oltre a Canada Computers, Bermorzone, un rivenditore con sede nelle Filippine, ha anche rivelato i prezzi preliminari per l'intera gamma di CPU desktop Ryzen 9000 "Zen 5". I prezzi sono i seguenti:

Ryzen 9 9950X - 38.000 pesos ($647,93 USA)

Ryzen 9 9900X - 35.000 pesos ($596,77 USA)

Ryzen 7 9700X - 24.000 pesos ($409,21 USA)

Ryzen 5 9600X - 18.500 pesos ($315,43 USA)

La pagina di Ryzen 9950 X su Bermorzone, un negozio delle Filippine

L'architettura Zen 5, cuore pulsante della nuova serie Ryzen 9000, promette un significativo salto in avanti nelle prestazioni. Si prevede un aumento del 15% dell'IPC (istruzioni per ciclo) rispetto a Zen 4, oltre a miglioramenti nell'efficienza energetica e nel supporto alle nuove tecnologie. I nuovi processori saranno compatibili con le schede madri AM5 di attuale generazione, facilitando l'aggiornamento per gli utenti che hanno già investito in questa piattaforma.

E voi che cosa ne pensate dei nuovi processori AMD Ryzen 9000? Vi faranno cambiare CPU al PC o rimarrete con la configurazione attuale?