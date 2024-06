Dead Space Remake è a un nuovo prezzo minimo storico su Amazon: è tempo di dargli una possibilità?

Se non avuto la possibilità di giocare all'originale Dead Space, EA ha offerto la possibilità di rimediare creandone il remake. Ora, lo potete inoltre trovare a un prezzo veramente interessante con un 63% di sconto rispetto al prezzo consigliato. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo consigliato per il videogioco è 79.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e la disponibilità è immediata.

Le caratteristiche del remake di Dead Space

Questo rifacimento dell'amato horror d'azione di Electronic Arts propone una grafica completamente ricreata per sfruttare la potenza delle piattaforme moderne, insieme al supporto dell'audio 3D e il miglioramento di varie sezioni del gioco, con l'introduzione di alcuni elementi che nel gioco originale non erano presenti e che sono statti sfruttati dal secondo capitolo.

Isaac che mira contro un necromorfo in Dead Space Remake

Inoltre, ora il protagonista è doppiato: l'originale proponeva un personaggio muto e solo dal secondo capitolo ha ottenuto una voce. In ogni caso, Dead Space rimane un gioco sparatutto in terza persona con meccaniche survival, nel quale è importante sfruttare le debolezze dei nemici per abbatterli, farli a pezzi e sopravvivere agli horror sci-fi. La storia ruota attorno a una missione di recupero in una nave di ricerca mineraria nella quale le persone si sono trasformate in orribili mostri, i Necromorfi.