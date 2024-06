Il catalogo di PlayStation Plus Extra perderà 6 giochi a luglio, tra cui Tiny Tina's Wonderlands

Sony ha aggiornato la sezione "Ultima occasione per giocare del PlayStation Plus ", segnalando i giochi che verranno rimossi dal catalogo riservato agli abbonati ai tier Extra e Premium il prossimo 16 luglio . In totale sono 6 e includono Tiny Tina's Wonderlands, vediamo l'elenco completo:

Disponibili da oggi i giochi di giugno

Tenete presente che la lista qui sopra potrebbe non essere definitiva e allungarsi nei prossimi giorni e settimane con altri titoli in partenza dal catalogo del servizio. Da qui al 16 luglio comunque c'è abbastanza tempo per recuperare uno o più dei giochi che verranno rimossi, nel caso siate interessati.

Uno scatto di Saints Row 4 - Re-Elected con tanto caos a schermo

Tra i più interessanti ci sono sicuramente Tiny Tina's Wonderlands, lo spin-off in salsa fantasy della serie Borderlands di Gearbox, e Saints Row 4 Re-eletected, ovvero la versione rimasterizzata del quarto capitolo della serie free roam a base di criminalità e caos.

Rimanendo in tema, vi segnaliamo che da oggi sono dispoinbili i nuovi giochi PS4 e PS5 di giugno per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium, che includono Monster Hunter Rise, Football Manager 2024 e Daxter dall'epoca PSP.