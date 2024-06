Uscito da Xbox, Major Nelson ha iniziato una nuova carriera presso un'altra compagnia in ambito videoludico

Larry Hryb, ovvero il buon vecchio Major Nelson, ha iniziato una nuova carriera in una compagnia ben nota in ambito videoludico, dopo la sua lunga esperienza in Xbox: sarà infatti il responsabile della comunicazione di Unity, azienda incentrata sulla creazione del noto engine per lo sviluppo.

Larry "Major Nelson" Hryb è diventato praticamente una figura storica in Xbox, per la quale ha curato la comunicazione e il marketing per 20 anni, praticamente dall'inizio dell'esperienza videoludica di Microsoft, cosa che spiega come la sua uscita di scena, avvenuta lo scorso luglio, sia stata vista come un evento alquanto epocale.

In questi giorni, Hryb ha annunciato di aver iniziato una nuova occupazione presso Unity, all'interno del team dedicato alla comunicazione, divisione peraltro diventata alquanto importante per la compagnia, dopo le recenti polemiche emerse sul motore in questione.