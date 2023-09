Unity, sviluppatori stanno abbandonando la compagnia in polemica con le scelte dei dirigenti

L'annuncio della tassa sulle installazioni di Unity si sta dimostrando devastante per la compagnia. Un ex dipendente, appena licenziatosi, ha svelato su X che molti altri stanno per seguire la sua strada in aperta polemica con le scelte della dirigenza, risultate improvvise anche per loro.

A parlare è stato l'ex Unity Jono Forbes, a commento di un post dello sviluppatore di Grizzly Games, Shahriar Shahrabi, che ha parlato dell'impossibilità per Unity di riconquistare la fiducia generale dopo quanto fatto, tanto ormai da essere considerato un motore troppo rischioso da adottare per le compagnie. Più precisamente ha detto con grande chiarezza: "Unity è fonte di una quantità di rischio indefinita. Non sarebbe saggio svilupparci nuovi giochi."

Colpito dal post, Forbes ha replicato raccontando che: "Come impiegato di Unity fino a questa mattina, ti posso assicurare cghe abbiamo combattuto come pazzi, ribadendo i punti che tutti state ribadendo. Ci era stato detto che le risposte sarebbero arrivate, ma senza alcun preavviso è stato fatto l'annuncio. Quelli di noi che ci tengono sono fuori. Alla fine della settimana ci saranno altri licenziamenti volontari."