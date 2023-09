The Crew Motorfest, primi voti contrastanti per il gioco di guida targato Ubisoft

Di contro, il 6/10 di TRG riferisce di clamorosi alti e bassi, con alcune sequenze memorabili contrapposte a una serie di problemi più o meno gravi, e infine il 5/10 di Metro GameCentral accusa The Crew Motorsport di essere in sostanza una copia mal riuscita del già citato Forza Horizon 5.

Disponibile già da alcune ore, The Crew Motorfest viene definito da GamesRadar+ come un racer open world che diventa più bello col passare del tempo, addirittura risultando migliore di Forza Horizon 5 sotto diversi aspetti, mentre GLHF sostiene di essere rimasta sorpresa dalla qualità di questa esperienza.

The Crew Motorfest sembra aver convinto a metà la stampa internazionale, portando a casa voti contrastanti, per il momento pochi visto il periodo affollato che ha probabilmente costretto diverse testate a ritardare la recensione del gioco di guida Ubisoft .

Un'ambientazione suggestiva

The Crew Motorfest, una Lamborghini Revuelto alle Hawaii

Non c'è dubbio che gli sviluppatori di The Crew Motorfest abbiano scelto per questo episodio un'ambientazione suggestiva, quella delle Hawaii, che fa da sfondo alle varie attività competitive con cui potremo cimentarci all'interno della ricca campagna del gioco.

Sarà sufficiente per garantire il divertimento che ci si aspetta da un prodotto di questo tipo? Lo scoprirete nei prossimi giorni, quando arriverà la nostra recensione di The Crew Motorfest.