The Crew Motorfest, trailer di lancio live action per il gioco di guida, con prova gratis

The Crew Motorfest è ormai in arrivo e Ubisoft ha pubblicato oggi il trailer di lancio ufficiale, rappresentato da un video girato in live action, ovvero con attori in carne e ossa, che ci prepara allo spirito e alle atmosfere caratteristiche del gioco.

La data d'uscita di The Crew: Motorfest è fissata per il 14 settembre 2023, con un'iniziativa interessante proposta da Ubisoft che consente di provare gratuitamente il gioco per un totale di 5 ore dal 14 al 17 settembre.

In questo modo, è possibile effettuare una prova approfondita di The Crew: Motorfest prima di decidere eventualmente di acquistarlo, e in tal caso sarà possibile trasferire i progressi effettuati nella versione di prova direttamente in quella definitiva.