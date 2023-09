PS5 in stile Marvel's Spider-Man 2 ancora disponibile su Amazon Italia

Tramite Amazon Italia è disponibile all'acquisto la versione speciale di PS5 di Marvel's Spider-Man 2. È inclusa anche una copia digitale di Marvel's Spider-Man 2, reclamabile al momento della pubblicazione del gioco (prevista per il 20 ottobre 2023). Il prezzo è 659.98€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo indicato è quello standard per il bundle che è già disponibile all'acquisto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo bundle di PS5 in versione Marvel's Spider-Man 2 include una console PS5 standard con scocca in stile Marvel's Spider-Man 2 (nera e rossa con il logo dell'Uomo-Ragno). Inoltre, anche il controller ha lo stile speciale del gioco di Insomniac Games. La copia del gioco inclusa, come detto, è digitale: si tratta di un codice che sarà disponibile dal 20 ottobre 2023.