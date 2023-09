Xbox Digital Broadcast al TGS 2023, Phil Spencer suona la carica con un video messaggio

Phil Spencer è comparso in un video messaggio per suonare la carica in vista dell'Xbox Digital Broadcast che verrà trasmesso in occasione del TGS 2023 il prossimo 21 settembre alle 11.00, ora italiana.

Sappiamo che al Tokyo Game Show 2023 verranno annunciati nuovi giochi di Xbox Game Pass, e immaginiamo si tratterà per lo più di produzioni giapponesi al fine di coinvolgere l'utenza nipponica.

"Nel corso della trasmissione condivideremo aggiornamenti dai nostri studi e presenteremo una line-up di giochi molto varia, proveniente soprattutto da sviluppatori che si trovano in Giappone e Asia", dice Spencer nel suo messaggio.