Xbox Game Pass: nuovi giochi saranno annunciati al Tokyo Game Show 2023

Gli abbonati a Xbox Game Pass dovrebbero seguire con grande interesse le novità che Microsoft svelerà al Tokyo Game Show 2023 in quanto ci saranno anche annunci relativi a nuovi giochi in arrivo nel catalogo del servizio.

Come abbiamo riportato in precedenza sulle nostre pagine, è stato annunciato l'Xbox Digital Broadcast che andrà in onda il 21 settembre in occasione della manifestazione giapponese. Per l'occasione ci saranno annunci relativi al mercato asiatico e gli studi situati in Asia e Giappone, che ovviamente riguarderanno anche il pubblico occidentale, nonché nuove aggiunte per il Game Pass.

"Condivideremo inoltre entusiasmanti nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass, che continua a crescere grazie agli ottimi contenuti provenienti da team situati in tutto il continente asiatico", recita l'annuncio di Microsoft.