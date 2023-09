Starfield: CD Projekt fa i complimenti a Bethesda con Johnny Silverhand e Vasco che suonano insieme

Anche CD Projekt Red ha voluto fare i complimenti a Bethesda Softworks per il lancio di Starfield, pubblicando un artwork in cui possiamo vedere Johnny Silverhand e Vasco suonare insieme. Specifichiamo che Vasco non è quello della Vita Spericolata e del gioco di parole tra Coca Cola e cocaina, ma uno dei compagni d'avventura assoldabili in Starfield. Il primo in assoluto che si incontra durante il gioco, in effetti.

A pubblicare l'artwork è stato il quest director di Cyberpunk 2077 Paweł Sasko, che ha scritto: "Congratulazioni a i nostri cari amici di Bethesda per il successo del lancio di Starfield. La vostra prima nuova proprietà intellettuale da 25 anni, deve essere un momento davvero speciale.

Johnny e Vasco stanno già rockeggiando insieme su un pianeta lontano nelle profondità dello spazio."