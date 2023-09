Persona 5 Royal: super sconto per il capolavoro di Atlus grazie all'offerta Amazon

Se i GDR occidentali che stanno impazzando in questo inizio settembre non vi aggradano, allora dovrete provare a cambiare lato del mondo e giocare a Persona 5 Royal, che si trova ora in sconto al prezzo minimo storico tramite le offerta di Amazon Italia. Lo sconto segnalato è di 40.83€, ovvero del 68%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo gioco è 59.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Persona 5 Royal è un gioco di ruolo a turni di Atlus. Vestiamo i panni di Joker, leader di un gruppo di studenti che diventano "Ladri fantasma" per entrare nel cuore delle persone e correggerne le alterazioni. La versione Royal del gioco include la traduzione italiana, oltre 40 oggetti scaricabili che erano a pagamento per la versione base, un nuovo personaggio e una nuova parte di trama che amplia il gioco.