Resident Evil, l'originale, potrebbe tornare presto su PC, in base ad alcuni indizi emersi online

Sono emersi online degli indizi che fanno pensare a un possibile rilancio di Resident Evil, l'originale del 1996, a quanto pare su PC ma forse anche su altre piattaforme, in base soprattutto a una recente classificazione effettuata dal PEGI.

L'ente preposto alla classificazione per fasce di età dei prodotti videoludici in Europa ha recentemente pubblicato un nuovo aggiornamento che riporta Resident Evil su PC all'interno del catalogo, facendo pensare a una nuova uscita per il titolo in questione, forse in una qualche forma nuova ma legata comunque alla versione originale.

Il primo Resident Evil è già uscito su PC nel 1996, ma effettivamente il gioco non è attualmente molto diffuso sugli store attuali e dunque non è di facile reperimento per l'acquisto.