Il metroidvania Yars Rising ha una data di uscita ufficiale, in arrivo delle edizioni fisiche per PS5 e Switch

Atari e gli sviluppatori di WayForward hanno annunciato la data di uscita di Yars Rising. Il nuovo capitolo della storica serie Yars, questa volta di genere metroidvania, sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch il 10 settembre 2024.

In aggiunta alle informazioni relative alle tempistiche di pubblicazione, apprendiamo che il gioco arriverà anche in formato fisico per PS5 e Nintendo Switch, sia in versione standard che in una Deluxe Edition, con maggiori dettagli su prezzi e contenuti in arrivo in un secondo momento.