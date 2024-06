Pax Dei è disponibile da oggi in accesso anticipato su Steam, trailer di lancio per il MMORPG medievale

Come annuncia il suo trailer di lancio, Pax Dei è disponibile da oggi in accesso anticipato su Steam, consentendo a tutti i giocatori di potersi immergere in una versione ancora preliminare ma già decisamente ampia di questo interessante MMORPG ad ambientazione medievale.

Pax Dei è un MMO con innesti "social", incentrato dunque sulla creazione di un'ampia community attiva e interconnessa, che ci trasporta in un'ambientazione medievale con elementi fantasy, in cui storia e mito si fondono per dare vita ad avventure che mischiano elementi realistici con altri fantastici.

L'idea degli sviluppatori Mainframe Industries è mettere nelle mani dei giocatori un'ambientazione molto ampia e grandi possibilità di costruzione e personalizzazione, dando modo di creare delle proprie avventure e stimolare gli scambi tra utenti.