I remake di Resident Evil 0 e Code Veronica sarebbero in sviluppo per un leaker, RE9 è lontano

"Se tutto ciò che ho sentito è corretto, e ne sono pienamente convinto, ci sono dei remake di Resident Evil Zero e Code Veronica in fase di sviluppo. A questo punto ho parlato con molti altri dietro le quinte, è una cosa che ho sentito più di un anno fa, penso che sarebbe trapelata, che fossi io a dirlo o meno", ha detto Dusk Golem.

Dusk Golem, un leaker noto nel panorama dei giochi di Resident Evil e in generale delle produzioni Capcom, è tornato alla carica su X, dove ha svelato che la compagnia giapponese sta attualmente lavorando a dei remake di Resident Evil 0 e Resident Evil: Code Veronica , mentre a quanto pare Resident Evil 9 non arriverà nei negozi tanto presto .

Resident Evil 9 nel tardo 2025, i remake di Resident Evil 1 e 5 non sono in produzione

Anche Resident Evil 9 sarebbe in sviluppo, e potrebbe far registrare incassi record a Capcom, ma Dusk Golem suggerisce di non trattenere il fiato in attesa di un annuncio durante l'estate, con il lancio che potrebbe essere stato slittato tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026.

"Per prima cosa, cancellerei le aspettative sull'annuncio di Resident Evil 9 durante l'estate. I mormorii che ho iniziato a sentire solo ora credo siano veri e l'annuncio è più lontano della prossima estate", ha detto Dusk Golem.

Al contrario, le voci di corridoio che parlano di rifacimenti di Resident Evil 1 e 5 sarebbero inaccurati. "Riguardo a Resident Evil 1: le voci sul remake sono delle corbellerie. Per quanto ne so non è in alcuna forma di sviluppo al momento. Anche il remake di Resident Evil 5 non è in fase di sviluppo attivo".

Ovviamente vi invitiamo a non prendere per oro colato le informazioni condivise da Dusk Golem, in attesa di eventuali annunci nei prossimi mesi da parte di Capcom.