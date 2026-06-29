Prenota la tua copia PS5 di Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2 su Amazon al prezzo minimo

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di prenotare una copia PS5 di Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2 al costo finale di 49,99€, l'uscita del gioco è prevista per il 27 agosto 2026. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando (o tappando) sul banner qui sotto: Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2 porta ai fan della storica saga stealth una nuova raccolta dedicata ad alcuni capitoli importanti della serie, arricchita da contenuti aggiuntivi pensati per approfondire l'esperienza di gioco e il mondo narrativo creato da Konami.

La collezione include tre titoli: Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid: Peace Walker (versione HD Collection) e Metal Gear: Ghost Babel.