Prenota la tua copia PS5 di Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2 su Amazon al prezzo minimo

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di prenotare una copia PS5 di Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2 al costo finale di 49,99€, l'uscita del gioco è prevista per il 27 agosto 2026. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando (o tappando) sul banner qui sotto: Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2 porta ai fan della storica saga stealth una nuova raccolta dedicata ad alcuni capitoli importanti della serie, arricchita da contenuti aggiuntivi pensati per approfondire l'esperienza di gioco e il mondo narrativo creato da Konami.
La collezione include tre titoli: Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid: Peace Walker (versione HD Collection) e Metal Gear: Ghost Babel.
Ulteriori dettagli sulla collezione
Un elemento speciale della raccolta riguarda i bonus collegati ai dati salvati di METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 1. I giocatori che possiedono salvataggi di un titolo presente nella prima raccolta potranno ottenere alcuni oggetti utilizzabili all'interno dei rispettivi giochi inclusi nel Volume 2.
Tra i contenuti bonus troviamo la Mimetizzazione oro per Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots e l'Uniforme: ORO per Metal Gear Solid: Peace Walker (HD Collection version), ricompense dedicate a chi continua il proprio percorso nella serie.
A completare il pacchetto ci sono materiali extra per ogni titolo. Ogni gioco include infatti uno Screenplay Book, che raccoglie la sceneggiatura completa dell'avventura, e un Master Book, pensato per offrire ulteriori dettagli sulla trama, sui personaggi e sugli elementi principali dell'universo di Metal Gear Solid.
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