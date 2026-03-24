IA generale già raggiunta? Jensen Huang di NVIDIA dice di sì, poi torna sui suoi passi

Il termine AGI viene comunemente utilizzato per descrivere sistemi capaci di eguagliare o superare l'intelligenza umana in una vasta gamma di compiti. La sua definizione resta tuttavia sfumata e spesso contestata, tanto che diversi leader del settore hanno iniziato a evitarlo, preferendo formulazioni alternative ritenute più precise.

Durante una recente puntata del podcast condotto da Lex Fridman, il CEO di NVIDIA, Jensen Huang, ha lanciato un'affermazione destinata a far discutere: l'intelligenza artificiale generale, o AGI, sarebbe già stata raggiunta . Una presa di posizione netta su un concetto che negli ultimi anni ha alimentato aspettative e divisioni sul futuro dell'IA.

Il dibattito sul significato di AGI

Nel corso della conversazione, Fridman ha proposto una definizione concreta di AGI, immaginandola come un sistema in grado di svolgere autonomamente attività complesse, come avviare e gestire un'azienda tecnologica di successo. Alla domanda su quando questa soglia verrà raggiunta, Huang ha risposto senza esitazioni che ciò sarebbe già avvenuto.

L'affermazione si inserisce in un contesto in cui il termine AGI ha assunto anche un peso economico rilevante. In accordi miliardari tra aziende come OpenAI e Microsoft, il raggiungimento dell'AGI rappresenta infatti una condizione chiave che può influenzare strategie e investimenti.

A supporto della sua tesi, Huang ha citato il successo di OpenClaw, una piattaforma open source dedicata agli agenti basati su IA. Secondo il CEO, sempre più utenti sperimentano questi strumenti per svolgere attività autonome, generare contenuti o creare applicazioni sociali, arrivando persino a ipotizzare la nascita di influencer digitali o fenomeni virali costruiti interamente da agenti software.

Nonostante l'entusiasmo iniziale, lo stesso Huang ha poi ridimensionato la portata delle sue dichiarazioni. Ha osservato che molti di questi progetti tendono a perdere rilevanza nel giro di pochi mesi, evidenziando una distanza ancora significativa tra le capacità attuali degli agenti e la complessità necessaria per costruire realtà industriali solide.

Ha inoltre sottolineato che, anche ipotizzando la presenza di migliaia di agenti, la probabilità che questi possano dar vita a un'azienda comparabile a NVIDIA resta, allo stato attuale, praticamente nulla.