Bungie sta valutando come rendere il Crio-archivio di Marathon più accessibile

Bungie ha introdotto pochi giorni fa il Crio‑archivio, la prima attività endgame di Marathon, rendendola disponibile solo nel fine settimana. L'iniziativa è stata accolta positivamente, ma gli sviluppatori stanno già valutando una serie di modifiche per renderla più accessibile quando tornerà in futuro.

La conferma arriva dal game director Joe Ziegler, che su X ha spiegato come il team si stia concentrando su tre aspetti chiave: la programmazione dell'attività, la possibilità di partecipare in solitaria e la facilità con cui ottenere le subroutine.