Bungie sta valutando come rendere il Crio-archivio di Marathon più accessibile

Bungie ha introdotto pochi giorni fa il Crio‑archivio, la prima attività endgame di Marathon, rendendola disponibile solo nel fine settimana. L'iniziativa è stata accolta positivamente, ma gli sviluppatori stanno già valutando una serie di modifiche per renderla più accessibile quando tornerà in futuro.
La conferma arriva dal game director Joe Ziegler, che su X ha spiegato come il team si stia concentrando su tre aspetti chiave: la programmazione dell'attività, la possibilità di partecipare in solitaria e la facilità con cui ottenere le subroutine.
Bungie valuta delle modifiche, ma ci vorrà del tempo
Uno dei punti più discussi riguarda proprio la programmazione: molti giocatori hanno criticato la scelta di limitare il Crio‑archivio al solo weekend. Pur essendo il periodo con più tempo libero per la maggior parte dell'utenza, questa finestra esclude inevitabilmente chi non può giocare in quei giorni.
Un'altra limitazione importante è la natura dell'attività, pensata esclusivamente per il gioco di squadra. Questo taglia fuori chi preferisce affrontare i contenuti in solitaria, una fetta di pubblico tutt'altro che marginale. Infine, trattandosi di un contenuto endgame che richiede tempo e dedizione, il team sta valutando come rendere le subroutine più semplici da ottenere dai vault.
Ziegler ha precisato che "ognuna di queste aree potrebbe richiedere del tempo per essere risolta, quindi non posso garantire soluzioni immediate, ma ne discuteremo sicuramente in team questa settimana". Insomma, servirà un po' di pazienza, ma Bungie sembra essersi messa già in moto per intervenire in modo sostanziale sulla base dei feedback ricevuti.