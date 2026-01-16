The Seven Deadly Sins: Origin è stato rinviato, ecco il nuovo periodo di uscita

In base a questi elementi emersi durante la prova estesa, gli sviluppatori hanno deciso di rimettersi al lavoro su vari aspetti del gioco, in modo da migliorarlo prima dell'uscita e seguire le indicazioni fornite anche dagli utenti.

The Seven Deadly Sins: Origin doveva arrivare il 28 gennaio, ma a quanto pare il team ha deciso di prendersi più tempo per perfezionare alcuni aspetti del gioco, sostenendo che, in seguito alla beta chiusa, i "feedback sono stati molto più estesi e approfonditi di quando avessimo previsto".

Mancavano ormai pochi giorni a quello che doveva essere il lancio, ma Netmarble ha rinviato The Seven Deadly Sins: Origin , il nuovo action RPG basato sulla celebre serie animata, annunciando il nuovo periodo di uscita , che ora è previsto per marzo.

Un po' di lavoro extra da fare

In seguito alla beta chiusa che si è svolta lo scorso novembre, sebbene questa non sia durata molto a lungo, sono emersi diversi feedback che si sono dimostrati più estesi e profondi di quanto Netmarble si aspettasse in un primo momento.

Gli sviluppatori hanno dunque riferito di essere grati alla community per queste preziose indicazioni, ma ha anche deciso di prendersi un po' più di tempo per poter implementare numerosi miglioramenti a The Seven Deadly Sins: Origin prima del lancio, spostando questo di tre mesi.

In ogni caso, fa sapere il team, i feedback sono stati in gran parte molto positivi, e anche coloro che hanno espresso delle critiche costruttive hanno riferito di avere comunque intenzione di giocare al titolo in questione, una volta lanciato.

Sembra che gli elementi più riusciti, in base alle impressioni dei giocatori, siano la ricostruzione fedele del mondo di Britannia, che nel gioco sarà costruito come un open world liberamente esplorabile, e il sistema di combattimento impostato sull'azione di squadra.

Gli aspetti su cui il team lavorerà maggiormente sono i controlli, il sistema di combattimento con un nuovo bilanciamento della difficoltà e l'interfaccia utente.