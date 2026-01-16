Animal Crossing: New Horizons a confronto su Nintendo Switch 1 e 2

ElAnalistaDeBits ha realizzato un video confronto fra le versioni Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 di Animal Crossing: New Horizons che punta a mettere in evidenza le differenze fra le due console in concomitanza con la pubblicazione del corposo aggiornamento 3.0.

Com'era lecito attendersi, sulla nuova console ibrida giapponese il gioco può contare su di una risoluzione che esce a 2160p partendo da 1440p reali, nonché su tempi di caricamento dimezzati rispetto all'edizione originale.

Si tratta di migliorie che rendono più nitida e dettagliata la grafica di Animal Crossing: New Horizons, facilitano gli spostamenti e le attività quotidiane, specie nelle isole più ricche di oggetti e decorazioni.

Considerando che è possibile acquistare il pacchetto upgrade per un prezzo molto contenuto, pari a soli 4,99€, ci troviamo senz'altro di fronte a una Nintendo Switch 2 Edition davvero interessante e accessibile.