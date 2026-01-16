Animal Crossing: New Horizons a confronto su Nintendo Switch 1 e 2

ElAnalistaDeBits ha realizzato un video confronto fra le versioni Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 di Animal Crossing: New Horizons che punta a mettere in evidenza le differenze fra le due console in concomitanza con la pubblicazione del corposo aggiornamento 3.0.
Com'era lecito attendersi, sulla nuova console ibrida giapponese il gioco può contare su di una risoluzione che esce a 2160p partendo da 1440p reali, nonché su tempi di caricamento dimezzati rispetto all'edizione originale.
Si tratta di migliorie che rendono più nitida e dettagliata la grafica di Animal Crossing: New Horizons, facilitano gli spostamenti e le attività quotidiane, specie nelle isole più ricche di oggetti e decorazioni.
Considerando che è possibile acquistare il pacchetto upgrade per un prezzo molto contenuto, pari a soli 4,99€, ci troviamo senz'altro di fronte a una Nintendo Switch 2 Edition davvero interessante e accessibile.
L'aggiornamento 3.0
È tuttavia l'aggiornamento 3.0 di Animal Crossing: New Horizons a introdurre le novità più numerose e degne di nota, ad esempio una modifica del limite di stoccaggio che sale a ben 9.000 oggetti e consente dunque di accumulare grandi quantità di materiali senza dover sottostare a continui compromessi.
È stato migliorato anche il sistema di crafting: si possono fabbricare fino a dieci oggetti alla volta e i materiali vengono consumati direttamente dal deposito di casa, evitando così di riempire l'inventario.
Debutta poi il Resetti's Reset Service, un servizio pensato per ripulire rapidamente grandi aree dell'isola, trasferendo automaticamente gli oggetti rimossi nello stoccaggio, e non mancano neppure piccoli ritocchi votati all'usabilità dell'esperienza, come nuovi comandi di movimento, app aggiornate, missioni aggiuntive per le Nook Miles e altro ancora.